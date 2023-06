Sánchez valora positivament l’acord entre Sumar i Podemos i apel·la a la unitat

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha fet una crida aquest dissabte al PSOE a sortir “unit, valent i potent” en aquesta campanya electoral perquè creu que “la victòria és possible” en les generals del pròxim 23 de juliol i a més, ha valorat positivament l’acord de Sumar per a anar plegats als comicis. “Perquè el progrés s’imposi sobre el retrocés la primera condició és que el PSOE surti unit, valent i potent”, ha assenyalat Pedro Sánchez davant els seus companys del Comitè Federal que estan reunits en la seu socialista del carrer Ferraz de Madrid, on avui s’aprovaran les llistes al Congrés i al Senat.

El primer secretari del PSC, Salvador Illa / ACN

Apel·la a la unitat

El secretari general dels socialistes ha apel·lat a la unitat del partit després de referir-se al fort avanç de les dretes el passat 28 de maig que ha anat acompanyada, ha dit, de la “forta dispersió” que va tenir el vot dels partits a l’esquerra del PSOE. Després d’aquesta apreciació, ha advertit que la unitat és la “primera mostra de responsabilitat” per a evitar dispersar inútilment energies.

“La responsabilitat és la condició per a deixar enrere un soroll estèril i per a concentrar-se en el que de bo de bo importa a la ciutadania”. Per tant ha considerat “notícies positives” l’acord de Sumar amb Podemos i altres partits a l’esquerra del PSOE que, en la seva opinió, “s’orienten en el bon sentit”.

Esperona a la militància

Però dit això, ha assenyalat que aquest acord no ha de fer-los perdre de vista que la “gran responsabilitat sobre el que succeeixi el pròxim 23 de juliol recau sobre les socialistes”. “La victòria és possible”, ha proclamat abans d’afirmar que el PSOE està en marxa i surt a guanyar les eleccions.

Illa tanca files amb Sánchez

El PSC tanca files amb la direcció federal per les llistes de les eleccions generals del 23-J i confia que els socialistes afrontin “units i convençuts” la campanya “reivindicant” la tasca de govern de Pedro Sánchez. Abans de la celebració del Comitè Federal del PSOE que ha d’aprovar les llistes del 23-J, el líder dels socialistes catalans, Salvador Illa, ha assegurat que donen suport “als criteris” de Ferraz per configurar-les. La presidenta del Congrés, Meritxell Batet, tornarà a encapçalar la llista del PSC a Barcelona acompanyada dels ministres Miquel Iceta i Raquel Sánchez. En declaracions als mitjans des de Madrid, líder del PSC ha dit que respecta la coalició de Sumar i Podem, però s’ha negat a valorar aquest acord polític.