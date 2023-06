Crisi al PSOE: Lambán i Page planten Sánchez al comitè federal

Crisi al PSOE després dels mals resultats de les eleccions autonòmiques i municipals del passat 28 de maig. El president de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, i el president en funcions de l’Aragó, Javier Lambán, planten Pedro Sánchez i no participaran aquest dissabte al Comitè Federal del PSOE pel malestar amb les llistes per a les eleccions espanyoles del pròxim 23 de juliol després que la direcció fes alguns canvis a les seves propostes.

De fet, Javier Lambán ha transmès el seu malestar a través d’un missatge de Twitter, en el qual ha lamentat que la llistes del PSOE per Terol i Saragossa no vagin a ser votades per les seves executives provincials.

El president de l’Aragó, Javier Lambán, intervenint en un acte del congrés del PSOE | ACN

Crítiques de Lambán

“Els socialistes del PSOE de Saragossa i del PSOE de Terol elaborem democràticament unes magnífiques candidatures al Congrés i al Senat”, ha dit Lambán en un missatge en Twitter, mostrant el seu malestar perquè els ciutadans de totes dues demarcacions no puguin votar aquestes llistes. Lambán va perdre les eleccions aragoneses davant del PP i, amb tota probabilitat, perdrà la presidència de l’Aragó. Al Comitè tampoc assistiran els secretaris generals de Saragossa i Terol, Juan Antonio Sánchez Quero i Mayte Pérez, respectivament.

Pel que fa a Castella, aquest divendres la Comissió Federal de Llistes va intentar canviar al cap de llista al Congrés per Toledo, Sergio Gutiérrez, per l’alcaldessa en funcions de la capital castellanomanchega, Milagros Tolón. Finalment, Page va aconseguir mantenir a la seva mà dreta com a número u de la llista amb Tolón de dues, però prèviament advertia que la reunió del Comitè Federal no anava a ser pacífica.

El president de Castella-La Manxa, el socialista Emiliano García-Page / Europa Press

Calvo intenta treure ferro

L’exvicepresidenta del govern espanyol Carmen Calvo, que encapçalarà la llista del PSOE per Granada per al Congrés dels Diputats, ha intentat treure ferro de l’assumpte i ha assenyalat que les queixes d’algunes federacions i l’absència d’uns certs ‘barons’ són una cosa “normal” i ha assegurat que la formació configurarà “unes llistes per a guanyar”.

Així ho ha expressat a la seva arribada al Comitè Federal del PSOE aquest dissabte a Ferraz, on s’aprovaran les llistes amb el criteri, segons Calvo, de “primer Espanya i després les sigles”. “El nostre país es mereix que les polítiques que nosaltres hem fet segueixin endavant. Així que tenim l’enorme responsabilitat de guanyar i en això estic jo a totes les hores”, ha asseverat l’exvicepresidenta.