El PSC centra la batalla del 23-J en el PP: “Vox és una anècdota”

El diputat del PSC al Congrés dels Diputats, José Zaragoza, ha assegurat que el principal adversari dels socialistes a les pròximes eleccions del 23 juliol és el PP, a qui assenyala com la gran amenaça per al futur de l’estat. “Vox és una anècdota”, ha dit el diputat en una entrevista al Cafè d’Idees de RTVE. “El problema no és Vox, són les polítiques del PP“, ha insistit. Zaragoza ha afirmat que la “batalla” del 23-J són 20 o 30 diputats que es disputen el PSOE i el PP i que seran clau a l’hora de decidir qui arriba a la Moncloa.

“El problema no són el tercer i el quart, sinó qui guanya”, ha explicat. El diputat socialista, molt nerviós durant tota l’entrevista, ha reivindicat el PSOE com a veritable vot útil per evitar que la dreta governi l’estat després del 23-J. Els populars, que van per davant a totes les enquestes, “recuperaran el vot de Ciutadans” i tenen les de guanyar en províncies clau. “Qui guanya eleccions, qui marcarà la política, és el PP”, ha recordat. “Vox no és l’adversari, és un partit d’extrema dreta que sempre votarà amb el PP”.

El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez / Europa Press

Els últims sondejos situen al PP com el partit més votat el 23-J amb una mitjana del 32% dels vots i uns 138 escons, un resultat que, combinat amb els 43 diputats que trauria Vox, li donarien una majoria absoluta folgada al Congrés. El PSOE, en canvi, es queda en el 25% dels vots i uns 100 escons, molt lluny de poder formar una alternativa de govern encara que sumés la resta de partits. Per això, el principal objectiu del PSOE és capgirar la tendència i acostar-se el màxim possible al 30% dels vots, el llindar que consideren clau perquè els surtin els números i mantenir la Moncloa.

Retrets als comuns per la incògnita a Barcelona

Zaragoza ha carregat amb duresa contra l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i BComú per no voler investir Jaume Collboni. “El PSC ha votat dues vegades Ada Colau sense contrapartides”, ha afirmat. “No li vam demanar res i ara que no li toca ella…” El diputat socialista ha repetit en diverses ocasions que seria una mala notícia que Junts i l’independentisme tinguessin l’alcaldia de Barcelona. Tot i la insistència de la presentadora, Gemma Nierga, Zaragoza ha considerat que no hi ha cap contradicció entre pactar amb Junts arreu del país –Diputació de Barcelona inclosa– i exigir els vots dels comuns a Barcelona per impedir que Xavier Trias sigui alcalde.

L’alcaldessa Ada Colau al ple de l’Ajuntament, en imatge d’arxiu / Jordi Play

“Tenen un projecte de supervivència de partit”, ha etzibat Zaragoza. “Per què no volen votar Jaume Collboni?” El dirigent del PSC ha criticat els comuns per fer escarafalls a una entesa amb el PP per aconseguir els seus vots per a la investidura de Collboni, una situació que veu calcada a la que es va donar el 2019, quan Manuel Valls va votar Colau. “Collboni ofereix el mateix projecte que fins ara, però al revés”, ha insistit. “Si hagués guanyat Colau, hauria proposat compartir l’alcaldia?”