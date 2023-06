El nou govern de PP i Vox posa el valencià en el punt de mira

El nou govern del PP i Vox al País Valencià s’entrenarà per la porta gran i ja ha posat el valencià en el seu punt de mira. L’acord de govern entre els dos partits encara no s’ha fet públic i ja s’ha filtrat que les primeres mesures tenen com a objectiu reduir la presència del valencià al carrer i a l’escola. El futur president de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, ha avançat en una entrevista a la COPE que una de les primeres mesures que prendrà el seu executiu serà eliminar l’Oficina de Drets Lingüístics, que té com a principal tasca la promoció del valencià. Mazón l’ha anomenat “Oficina de Policia Lingüística”.

Tota una declaració d’intencions que, després de les declaracions del dirigent popular, rebaixen la importància de quin dels dos partits controlarà la Conselleria d’Educació, ja que la sintonia entre les dues formacions és total en aquest camp. És molt possible que Vox aposti fort per aconseguir-la, ja que el País Valencià és el primer territori amb llengua cooficial en el qual l’extrema dreta podrà governar. En qualsevol cas, Mazón ha assegurat que té al cap el nom de la persona que “traurà la ideologia de les aules dels nostres fills”, ha dit. “Vox ens ha traslladat que aquesta és la línia en la qual treballarem”.

Reunió del presidente del PP valencià, Carlos Mazón, i el seu equip amb Vox / Europa Press

El president del PP valencià ha insistit que la seva prioritat és aconseguir un repartiment de carteres equitatiu que garanteixi un “únic govern” i ha garantit que no hi haurà departaments estancs. Mazón ha confirmat que vol que la investidura s’avanci fins i tot a l’inici de la campanya electoral per a les estatals del 23-J. Fa temps que els populars tenen en el punt de mira els assessors d’Educació que en els últims anys han ajudat les escoles a aplicar la llei del plurilingüisme, que han titllat “d’estafa” en el seu programa. “Cal acabar amb els assessors lingüístics que van pels centres dient què s’ha de fer”, ha insistit.

Feijóo defensa el pacte al País Valencià

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha defensat el pacte amb Vox al País Valencià per evitar repetir eleccions en ple mes d’agost. Segons el dirigent popular, “l’únic escenari possible” era un pacte amb l’extrema dreta o la repetició d’eleccions, ja que el PSOE s’ha negat a abstenir-se per facilitar un govern en solitari dels populars. “El partit socialista ha dit ‘no’ a què governi la llista més votada”, ha criticat. Feijóo s’ha queixat que sovint al PP se li exigeix majoria absoluta perquè si no l’aconsegueix no pot “pactar amb ningú”, una situació que no és “molt democràtica”.