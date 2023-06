El nuevo gobierno de PP y Vox pone el valenciano en el punto de mira

El nuevo gobierno del PP y Vox en el País Valenciano se entrenará por la puerta grande y ya ha puesto el valenciano en su punto de mira. El acuerdo de gobierno entre los dos partidos todavía no se ha hecho público y ya se sabe que las primeras medidas tienen como objetivo reducir la presencia del valenciano en la calle y en la escuela. El futuro presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, ha avanzado en una entrevista en la COPE que una de las primeras medidas que tomará su ejecutivo será eliminar la Oficina de Derechos Lingüísticos, que tiene como principal tarea la promoción del valenciano. Mazón la ha denominado “Oficina de Policía Lingüística”.

Toda una declaración de intenciones que, después de las palabras del dirigente popular, rebajan la importancia de cuál de los dos partidos controlará la Consejería de Educación, puesto que la sintonía entre las dos formaciones es total en este campo. Es muy posible que Vox apueste fuerte por conseguirla, puesto que el País Valenciano es el primer territorio con lengua cooficial en el cual la extrema derecha podrá gobernar. En cualquier caso, Mazón ha asegurado que tiene en mente el nombre de la persona que “sacará la ideología de las aulas de nuestros hijos”, ha dicho. “Vox nos ha trasladado que esta es la línea en la cual trabajaremos”.

Reunión del presidente del PP valenciano, Carlos Mazón, y su equipo con Vox / Europa Press

El presidente del PP valenciano ha insistido que su prioridad es conseguir un reparto de carteras equitativo que garantice un “único gobierno” y ha asegurado que no habrá departamentos estancos. Mazón ha confirmado que quiere que la investidura se avance incluso al inicio de la campaña electoral para las estatales del 23-J. Hace tiempo que los populares tienen en el punto de mira los asesores de Educación que en los últimos años han ayudado las escuelas a aplicar la ley del plurilingüismo, que han tildado “de estafa” en su programa. “Hay que acabar con los asesores lingüísticos que van por los centros diciendo qué se tiene que hacer”, ha insistido.

Feijóo defiende el pacto en el País Valenciano

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido el pacto con Vox en el País Valenciano para evitar repetir elecciones en pleno mes de agosto. Según el dirigente popular, “el único escenario posible” era un pacto con la extrema derecha o la repetición de elecciones, puesto que el PSOE se ha negado a abstenerse para facilitar un gobierno en solitario de los populares. “El partido socialista ha dicho ‘no’ a que gobierne la lista más votada”, ha criticado. Feijóo se ha quejado de que a menudo al PP se le exige mayoría absoluta porque si no la consigue no puede “pactar con nadie”, una situación que no es “muy democrática”.