El PP i Vox tanquen un acord de govern al País Valencià

El PP i Vox han arribat a un preacord per governar junts el País Valencià, segons ha informat el líder de la formació d’ultradreta a la regió, Carlos Flores. Després de la reunió d’aquests dimarts, ambdós partits han pactat que Vox tingui diverses conselleries al futur executiu, tot i que han deixat per més endavant quines carteres es quedarà cadascú. A més, la formació d’extrema dreta també tindrà la presidència de les Corts Valencianes. En els pròxims dies es produiran més trobades per acabar de tancar els serrells pendents.

Els populars finalment han pogut fer valdre el seu veto a Flores, condemnat per maltractament, que no formarà part del govern i anirà de número u de Vox per València a les pròximes eleccions estatals del 23 de juliol. El nou govern, segons han explicat fonts dels dos partits, girarà al voltant de cinc eixos: “llibertat” per escollir en tots els àmbits, tant educatius com privats; desenvolupament econòmic; impuls de la sanitat i els serveis socials; protecció de la identitat valenciana; i suport a les famílies com a “nucli fonamental de la societat”.

Feijóo i Abascal conversen en la desfilada militar del 12-O a Madrid / Europa Press

El líder de Vox ha assegurat que el seu partit tindrà un pes “proporcional” al futur executiu i espera que l’acord definitiu es pugui materialitzar “tan aviat com es pugui” per poder formar un “govern sòlid i estable”. A partir d’aquest dimecres els equips de treball del PP i de Vox començaran a negociar la lletra petita de l’acord. El portaveu de campanya del PP, Miguel Barrachina, ha avançat que el govern tindrà “menys consellers i menys alts càrrecs”. Els populars han garantit que el govern de coalició treballarà de manera conjunta i evitarà els “compartiments estancs”.

Avantsala d’un acord a la Moncloa

El pacte del PP i Vox al País Valencià es pot considerar un assaig del futur acord per governar a la Moncloa si els resultats del 23-J els donen una majoria folgada. Tot i que en un primer moment els populars apostaven per limitar els pactes amb Vox als ajuntaments –on podrien governar plegats fins a 135 ciutats– i reclamar una abstenció de la ultradreta a les comunitats autònomes, finalment la formació de Santiago Abascal ha imposat la seva força.

Catalunya veu amb preocupació el pacte

La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha mostrat la preocupació de la Generalitat pel pacte PP-Vox al País Valencià. Plaja ha avançat que les relacions seran “difícils” per la presència de l’extrema dreta al nou executiu i ha reconegut que si el govern valencià ataca el català, la cultura i l’educació “tot serà molt difícil”. Per això, ha defensat que Catalunya tindrà un paper actiu en la protecció de la llengua i els drets civils i polítics i ha reivindicat el “front democràtic” que impulsa Pere Aragonès com la millor manera d’evitar que l’extrema dreta continuï assolint quotes de poder a l’estat.