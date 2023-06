Así será el nuevo programa de Ana Rosa: nombre y primeros detalles

El final de Sálvame comportará un cambio radical en la parrilla de Telecinco. El próximo 23 de junio emitirán la última emisión del espacio de Jorge Javier Vázquez y compañía, un vacío que llenarán con uno nuevo con Sandra Barneda al frente durante el verano. A partir de septiembre, será Ana Rosa Quintana quien coja las rentas de un programa que están acabando de perfilar estos días. Vertele ha podido saber el nombre de este programa nuevo: TardeAR , con lo que destacan la presencia de la presentadora de una manera que hacen un juego de palabras para aprovechar el verbo tardear .

Este será un magacín nuevo en el que hablarán, sobre todo, de actualidad y sucesos: «No haré un Sabor a ti , el programa que presenté durante ocho años y que cambió la manera de hacer las tardes, y tampoco haré otro El programa de Ana Rosa aunque haya cambiado el rumbo de las mañanas», ha asegurado ella misma. ¿Qué pretende con este nuevo proyecto, entonces? Hacer «un infoshow «: «Será un programa que sorprenderá y que aspira a ser el mejor que se haya hecho en la televisión española. Presentaré el programa de las tardes porque nadie escribió nada de los cobardes y para mí, este es un reto. Estáis todos vosotros invitados a tardeAR con nosotros».

El nuevo programa de Ana Rosa tendrá que cautivar a los fans y detractores de Sálvame

Esta apuesta ocupará el lugar que deja Sálvame , el que eliminan para descansar de tantos años de prensa rosa y los mismos colaboradores con su lenguaje propio. Es por eso que lo más probable es que el nuevo proyecto de Ana Rosa no tenga nada que ver con el estilo, los temas o manera de tratar la información que su predecesor. También es verdad que la presentadora aportará su manera de trabajar, la que los telespectadores tienen clara después de tantos años en primera línea.

Telecinco cambiará Sálvame por un programa de Ana Rosa Quintana | Telecinco