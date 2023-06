Així serà el nou programa d’Ana Rosa: nom i primers detalls

El final de Sálvame comportarà un canvi radical en la graella de Telecinco. El pròxim 23 de juny emetran l’última emissió de l’espai de Jorge Javier Vázquez i companyia, un buit que ompliran amb un nou amb Sandra Barneda al capdavant durant l’estiu. A partir de setembre, serà Ana Rosa Quintana qui agafi les rendes d’un programa que estan acabant de perfilar aquests dies. Vertele ha pogut saber el nom d’aquest programa nou: TardeAR, amb el qual destaquen la presència de la presentadora d’una manera que fan un joc de paraules per aprofitar el verb tardear.

Aquest serà un magazín nou en el qual parlaran, sobretot, d’actualitat i successos: “No faré un Sabor a ti, el programa que vaig presentar durant vuit anys i que va canviar la manera de fer les tardes, i tampoc no faré un altre El programa de Ana Rosa encara que hagi canviat el rumb dels matins”, ha assegurat ella mateixa. Què pretén amb aquest nou projecte, llavors? Fer “un infoshow“: “Serà un programa que sorprendrà i que aspira a ser el millor que s’hagi fet a la televisió espanyola. Presentaré el programa de les tardes perquè ningú no va escriure res dels covards i per mi, aquest és un repte. Esteu tots vosaltres convidats a tardeAR amb nosaltres”.

El programa d’Ana Rosa haurà de captivar els fans i detractors de Sálvame

Aquesta aposta ocuparà el lloc que deixa Sálvame, el que eliminen per descansar de tants anys de premsa rosa i els mateixos col·laboradors amb el seu llenguatge propi. És per això que el més probable és que el nou projecte d’Ana Rosa no tingui res a veure amb l’estil, els temes o manera de tractar la informació que el seu predecessor. També és veritat que la presentadora aportarà la seva manera de treballar, la que els teleespectadors tenen clara després de tants anys a primera línia.

Telecinco canviarà Sálvame per un programa d’Ana Rosa Quintana | Telecinco

De moment no se sap quins periodistes acompanyaran Ana Rosa Quintana en el programa nou, però podria ser que demanés a alguns dels companys dels matins que l’ajudin en una aventura que hauran de fer molt bé si realment volen captivar l’audiència que estava tan i tan acostumada a Sálvame. No serà fàcil, tenint en compte que haurà de convèncer els fans que no volien que cancel·lessin el programa i, alhora, als detractors que estaran desitjant tenir una opció molt diferent.