Putin reapareix en antena, però evita parlar del conflicte amb Wagner

Després d’un dissabte marcat per la tensió entre el grup de mercenaris Wagner i Moscou, el president rus, Vladímir Putin, ha reaparegut a les televisions russes per dirigir-se a la població. En aquest missatge ha declarat que Ucraïna és la seva “màxima prioritat” en aquests moments, però no menciona el conflicte intern que va viure ahir dins el seu territori. És per aquest motiu que algunes veus apunten que el missatge podria estar gravat anteriorment i que s’hagi publicat a aquestes hores per calmar els ànims de la població, una idea no massa tenint en compte les declaracions del portaveu de la Presidència de Rússia, Dimitri Peskov, d’ahir al vespre en les quals descartava que Putin fes un missatge dirigint-se a la població com el que havia fet al matí per assenyalar els mercenaris del Wagner.

En el missatge televisiu d’avui, Putin expressa que centra tota la seva agenda a la guerra amb Ucraïna perquè és una situació molt important pel país: “Li dedico la màxima prioritat. Començo el dia amb això i amb això ho acabo”, apunta. Aleshores, expressant que està al dia del conflicte i fent anàlisi de la situació, el president valora que els objectius que es van marcar ara fa més d’un any són assumibles: “Sense cap dubte, estem en condicions de complir amb tots els plans i tasques que ens hem proposat. Això es refereix tant a la defensa del país com a l’operació especial militar, l’economia en general i algunes de les seves adreces”, sentencia.

El presidente ruso, Vladímir Putin, al teléfono / Europa Press

Les declaracions pretenen contrarestar la imatge de feblesa que ha donat el país les últimes 24 hores. Una situació de caos que Zelenski va aprofitar per llançar una ofensiva en diversos fronts oberts que van resultar amb la recuperació de territori per part de l’exèrcit ucraïnès, segons informava la viceministra de Defensa ucraïnesa, Hanna Maliar.

Falsa sensació de tranquil·litat

El Ministeri de Defensa de Rússia ha anunciat aquest diumenge que les seves forces han repel·lit una desena d’atacs ucraïnesos entorn de la ciutat de Bajmut durant les últimes hores, així com altres operacions ucraïneses a Donetsk, especialment una ofensiva molt pròxima al seu centre administratiu, i Zaporíjia. “En les últimes hores han estat repel·lits deu atac ucraïnesos en l’àrea d’Artemivs’k (Bajmut)”, ha fet saber en roda de premsa el portaveu militar rus, general Ígor Konaskenkov. Aquestes declaracions del general rus, però, xoquen amb les afirmacions de Maliar, en les quals assegura que els atacs ucraïnesos han causat forts estralls entre les tropes enemigues. Així doncs, el que podem treure en clar és que des del Kremlin volen donar una falsa sensació de tranquil·litat i unió després d’un episodi tens com el d’aquest dissabte.