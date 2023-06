Els mercenaris del grup Wagner es rebel·len contra Rússia

Putin s’enfronta a la major crisi interna que ha tingut des que va començar el conflicte bèl·lic amb Ucraïna fa més d’un any. Després de mesos de tensió entre el Kremlin i el grup de mercenaris Wagner, el seu líder, Yevgeni Prigozhin s’ha rebel·lat contra Rússia i amenaça amb l’ocupació de la ciutat de russa de Rostov, seu del comandament militar del sud de l’exèrcit de Putin i punt clau en l’estratègia militar. Mentrestant, a uns quants quilòmetres de distància, Moscou ha titllat al grup que actuava sota el seu nom de terroristes i traïdors i els ha obert una causa penal per incitar a la revolta armada. És a dir, els de la Wagner ja no són ben rebuts entre les tropes russes.

La gota que ha fet vessar el vas han estat les declaracions de Prigozhin contra el Ministeri de Defensa rus. El líder de la Wagner va acusar directament al seu arxienemic i responsable del ministeri, Sergei Shoigu, d’enganyar a Putin per ocupar Ucraïna. En resposta, segons denuncia l’organització de mercenaris, l’exèrcit rus hauria bombardejat amb míssils els camps d’entrenament de la Wagner. Un bombardeig “orquestrat per militars”, tot i que des de Rússia ho neguen. Així doncs, arribats a aquest punt de tensió, Prigozhin ha decidit passar a l’acció i dirigir-se cap a Rostov per demanar-li explicacions cara a cara a Shoigu. “Això no és un cop militar. Aquesta és una marxa per la justícia”, sentencia Prigozhin.

Líder del grup de Mercenaris Wagner, Yevgeni Prigozhin

Divisió interna entre les tropes russes

El clima de tensió entre les tropes russes es nota als despatxos de Moscou i sobre el terreny ucraïnès. Les forces militars desplaçades a Ucraïna exigeixen a Prigozhin a posar fi als seus actes i recapacitar per tornar a actuar en un sol camí seguint “la voluntat de Putin”: “La nostra sang és la mateixa. Som guerrers. Us demano que us detingueu perquè l’enemic (Ucraïna) està esperant que precisament que empitjori la situació política interna del nostre país”, sentencia el principal comandant de les forces russes a Ucraïna, Serguei Surovikin.

Putin ha categoritzat les accions de Prigozhin com una “punyalada per l’esquena”. En un discurs televisat ha afirmat que les grans “ambicions” d’alguns han portat a la “traïció”, i ha advertit que hi haurà un “càstig” per aquells que divideixin la societat russa. El president rus també ha afegit que ja han activat un dispositiu antiterrorista a la capital per fer front al conflicte intern.

La divisió interna és una situació molt favorable per l’altra bàndol del conflicte armat. A hores d’ara, Ucraïna i els Estats Units s’han mantingut en estricte silenci a l’espera de com seguiran succeint els fets. De fet, el Ministeri de Defensa ucraïnès s’ha limitat a prendre nota de la situació amb un escarit missatge: “Estem observant”. Qui sí que s’ha estirat una mica més i ha valorat per sobre el caos intern rus ha estat l’assessor de la Presidència ucraïnesa, Mijailo Podoliak, que ha descrit en to irònic la situació com un exemple de “poesia clàssica russa”.