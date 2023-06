Brussel·les refreda l’entrada d’Ucraïna a la UE fins que acabi la guerra

La Comissió Europea s’ha mostrat molt crítica aquest dijous amb l’entrada d’Ucraïna a la Unió Europea. Des de Brussel·les han posat un condicionant perquè l’adhesió s’arribi a produir: la fi de la guerra. Així ho ha assegurat el comissari d’Ampliació d’Europa, Olivér Várhelyi, que titlla la guerra “d’obstacle” per aconseguir que Ucraïna passi a formar d’Europa. En aquest sentit, Várhelyi s’ha mostrat crític amb els esforços que està fent Kíiv per annexionar-se i ressalta que des que Europa els va marcar unes premisses a complir, els ucraïnesos només han complert dues de les set exigències.

Tot i la duresa de les declaracions del comissari, Várhelyi també ha volgut posar èmfasi en la voluntat europea d’incloure’ls. És per això que ha reconegut que Brussel·les tindrà en compte altres criteris a l’hora d’emetre la seva opinió sobre si Ucraïna ha d’avançar en el procés i obrir negociacions per a l’entrada. El següent pas per l’adhesió que els toca fer des de Kíiv és redactar els estatuts de candidat, un pas que Várhelyi considera “fàcil” de fer en comparació a la resta de passos que hauran de seguir després per completar el procediment.

La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, el president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, i el president del Consell Europeu, Charles Michel, durant la seva última trobada a Brussel·les / Nicolas Maeterlinck – BELGA

Dificultats en el tram final de l’adhesió

El comissari d’Ampliació europeu valora la guerra com el principal “obstacle” per completar el procediment d’adhesió d’Ucraïna a la Unió Europea. I el motiu pel qual ho fa és la complexitat de les negociacions un cop s’arriba a aquest punt. De fet, Várhelyi ha recalcat que l’any passat la guerra no va suposar cap inconvenient per oferir-los-hi l’estatus de candidats a l’adhesió, ja que en aquell moment les negociacions en aquell moment eren més bàsiques. Ara, però, remarca que “esdevenir membre és un procés més complex, més llarg i que pren més temps”. “Quan acabi la guerra les preparacions per a l’adhesió s’acceleraran. La guerra ha d’acabar”, insisteix el comissari d’Ampliació.