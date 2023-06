Els comuns asseguren que el referèndum formarà part del programa per al 23J

La número 1 per Barcelona d’En Comú Podem, Aina Vidal, ha reiterat que, “com sempre”, aconseguir un referèndum per decidir la independència de Catalunya formarà part del seu programa electoral per a les eleccions del 23 de juliol. Un fent que asseguren que no canviarà per molt que ara hagin unit esforços i es presentin sota el paraigua de Sumar per als comicis espanyols: “En aquesta qüestió estem allà on hem estat sempre. Catalunya ha de poder, per descomptat, votar el seu futur”, puntualitza Vidal. De fet, considera que aquest referèndum ha de ser un “punt de partida” i no un “fre” per seguir avançant com a país.

Aprofitant la presentació de la llista dels comuns, la número 1 acompanyada de la resta de persones que conformen la candidatura ha remarcat amb fermesa les seves intencions de cara aquestes eleccions: “sortir a guanyar”. El seu objectiu, i pel qual, entre d’altres, s’han sumat a la candidatura de Sumar liderada per Yolanda Díaz és mantenir i portar més “enllà” els avenços que consideren que s’han aconseguit els darrers quatre anys de mandat. En aquest sentit, doncs, Vidal postula com l’únic vot que no suposa llençar “una moneda a l’aire”: “El nostre és el vot útil per evitar que guanyi el tiquet PP-Vox i per impulsar noves propostes que millorin la nostra societat”, conclouen.

La vicepresidenta segona del govern espanyol, Yolanda Díaz, en un acte de Sumar / Europa Press

La importància del vot català

Tenint en compte l’allau d’abstencionisme que corre per les xarxes els darrers dies, el número dos de la llista dels comuns per Barcelona, Gerard Pisarello, que ja ha format part del Congrés els últims quatre anys ha volgut fer una crida al vot catalanista aquest 23-J. Pisarello assegura que l’única manera per fer front a les pulsacions centralistes de l’Estat és que existeixin forces catalanistes disposades a preservar i a eixamplar l’autogovern en clau de llengua i educació. També ha volgut afegir que des dels comuns “tenen molt clar” que el PSOE de Sánchez només farà polítiques progressistes i en favor de Catalunya si existeixen unes esquerres renovades. I així és com es consideren els comuns.