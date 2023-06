MÉTEO Sant Joan | Quin temps farà a Catalunya?

Ja falten poques hores perquè arribi la nit més curta de l’any, i les famílies ja ultimen tots els detalls per gaudir d’una bona revetlla de Sant Joan. Els petards comprats, la coca encarregada i el sopar preparat. Ara, doncs, només falta esperar que el temps es comporti i permeti començar el cap de setmana de la millor manera. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (meteocat), el sol dominarà a tot el territori català durant els pròxims dies.

En termes generals, aquest divendres 23 de juny les previsions indiquen que l’ambient arreu del territori català serà assolellat durant la major part del dia. Això, però, no exclou que alguns núvols puguin aparèixer cap al vespre sobretot a tota la zona del litoral. A la província de Girona les pluges que a hores d’ara colpegen les seves comarques, demà ja hauran desaparegut i, segons les previsions d’avui a la tarda del meteocat, no quedarà cap rastre de les precipitacions. On sí que el cel es taparà força a mitja tarda és a la comarca del Berguedà i en algun punt de la Selva, prop de Santa Coloma de Farners. Els núvols, però, es dissiparan pràcticament del tot de cara dissabte arreu de Catalunya. Segons les previsions actuals del servei de meteorologia català els núvols no es deixaran veure pel cel en cap moment.

Vent de tramuntana a l’Empordà

Tenint en compte que les previsions indiquen que el sol brillarà amb força per Sant Joan, l’altre factor de rellevància que afecta a tots els amants dels petards durant la revetlla és el vent, ja que depèn de com bufi pot contribuir a provocar incendis. Segons el meteocat, divendres al vespre el vent bufarà amb ràfegues moderades en totes direccions, és a dir, que no suposa cap risc per poder llençar petards i encendre fogueres -les dues principals tradicions de Sant Joan-. Cal tenir en compte, però, el context geogràfic en què et trobis i les seves característiques habituals de vent. Per exemple, a l’Alt Empordà el vent bufarà de tramuntana amb ratxes moderades, però localment intenses a la zona del Cap de Creus, prop de Cadaqués.

Mapa de la previsió de dissabte a Catalunya / Meteocat

Durant el dissabte la dinàmica serà força similar a la del divendres, amb algunes petites diferències a la zona nord-est de Catalunya, on les ràfegues tramuntanades perdran protagonisme i donaran pas a una jornada més tranquil·la. Així doncs, el fet que no faci excessivament vent també farà que sigui un dia idoni per banyar-se a les platges de Catalunya, ja que no hi haurà gaires onades.

La calor trepitja fort

La calor trepitjarà amb força aquest proper cap de setmana. Si bé és cert que divendres les temperatures màximes i mínimes seran una mica més baixes que les registrades al llarg de la setmana, dissabte tornaran a pujar de cop. Segons les previsions de meteocat, aquesta pujada de temperatures es notarà més a les comarques de l’interior de Catalunya, amb màximes que podrien superar els 35 graus a Ponent i la Vall de l’Ebre. De fet, a Lleida, Mollerussa o Balaguer es preveuen 36 graus al migdia de dissabte. Mora d’Ebre s’endú el rècord de dissabte, on es preveu que s’arribi als 37 graus al sol de màxima durant el dia.

La pujada de temperatures també es manté de cara diumenge, les quals no creixeran en accés, però seguiran la mateixa tònica. És a dir, Catalunya es prepara per a un cap de setmana de força calor amb temperatures màximes que superen els 30 graus en la major part del territori. Un cap de setmana de petards, focs artificials i molta aigua per no deshidratar-se.