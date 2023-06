MÉTEO Sant Joan | Qué tiempo hará en Cataluña?

Ya faltan pocas horas para que llegue la noche más corta del año, y las familias ya ultiman todos los detalles para disfrutar de una buena verbena de Santo Joan. Los petardos comprados, la coca encargada y la cena preparada. Ahora, pues, solo falta esperar que el tiempo se comporte y permita empezar el fin de semana de la mejor manera. Según el Servicio Meteorológico de Cataluña (meteocat), el sol dominará en todo el territorio catalán durante los próximos días.

En términos generales, este viernes 23 de junio las previsiones indican que el ambiente en todo el territorio catalán será asoleado durante la mayor parte del día. Esto, pero, no excluye que algunas nubes puedan aparecer hacia el anochecer sobre todo en toda la zona del litoral. A la provincia de Girona las lluvias que a estas alturas golpean sus comarcas, mañana ya habrán desaparecido y, según las previsiones de hoy por la tarde del meteocat, no quedará ningún rastro de las precipitaciones. Donde sí que el cielo se tapará bastante a media tarde está en la comarca del Berguedà y en algún punto de la Selva, cerca de Santa Coloma de Farners. Las nubes, pero, se disiparán prácticamente del todo de cara sábado en todo Cataluña. Según las previsiones actuales del servicio de meteorología catalán las nubes no se dejarán ver por el cielo en ningún momento.

Viento de tramontana en el Ampurdán

Teniendo en cuenta que las previsiones indican que el sol brillará con fuerza por San Juan, el otro factor de relevancia que afecta a todos los amantes de los petardos durante la verbena es el viento, puesto que depende de como sople puede contribuir a provocar incendios. Según el meteocat, viernes al atardecer el viento soplará con ráfagas moderadas en todas direcciones, es decir, que no supone ningún riesgo para poder tirar petardos y encender hogueras -las dos principales tradiciones de San Juan-. Hay que tener en cuenta, pero, el contexto geográfico en que te encuentres y sus características habituales de viento. Por ejemplo, en el Alt Empordà el viento soplará de tramontana con rachas moderadas, pero localmente intensas en la zona del Cabo de Creus, cerca de Cadaqués.

Mapa de la previsión de sábado en Cataluña / Meteocat

Durante el sábado la dinámica será bastante similar a la del viernes, con algunas pequeñas diferencias a la zona nordeste de Cataluña, donde las ráfagas tramuntanas perderán protagonismo y darán a una jornada más tranquila. Así pues, el hecho que no haga excesivamente viento también hará que sea un día idóneo para bañarse en las playas de Cataluña, puesto que no habrá muchas oleadas.

El calor pisa fuerte

El calor pisará con fuerza este próximo fin de semana. Si bien es cierto que viernes las temperaturas máximas y mínimas serán algo más bajas que las registradas a lo largo de la semana, sábado volverán a subir de golpe. Según las previsiones de meteocat, esta subida de temperaturas se notará más en las comarcas del interior de Cataluña, con máximas que podrían superar los 35 grados a Poniente y el Valle del Ebro. De hecho, a Lleida, Mollerussa o Balaguer se prevén 36 grados a mediodía de sábado. Mora de Ebro se lleva el récord de sábado, donde se prevé que se llegue a los 37 grados al sol de máxima durante el día.

La subida de temperaturas también se mantiene de cara domingo, las cuales no crecerán en acceso, pero seguirán la misma tónica. Es decir, Cataluña se prepara para un fin de semana de bastante calor con temperaturas máximas que superan los 30 grados en la mayor parte del territorio. Un fin de semana de petardos, fuegos artificiales y mucha agua por no deshidratarse.