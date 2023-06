Belén Esteban promociona su gazpacho en una entrevista con Laura Rosel

Escuchar a Belén Esteban el El matí de Catalunya Ràdio no es habitual. Laura Rosel estaba presentando la tertulia sobre televisión con Laura Fa cuando, de repente, esta llamaba a su compañera de Telecinco y la ponía en directo. La idea era hablar del final de Sálvame , que llegará este viernes con un programa especial. Se ha mostrado visiblemente emocionada y muy triste por la cancelación del programa del corazón en el que ha trabajado estos últimos 14 años. Ahora bien, también han tenido tiempo de hablar del otro negocio que tiene entre manos: una empresa de alimentación que puso en marcha con un gazpacho propio que se está vendiendo muy bien. Curiosamente, la presentadora de Catalunya Ràdio ha asegurado que es fan: «Estoy muy contenta de saludarte, Belén. Y quiero felicitarte por tu gazpacho».

Estas son las primeras palabras que le ha dedicado a esta invitada sorpresa, que se ha mostrado encantada de tener una compradora conocida: «Muchas gracias y me encanta que me lo digas porque me hace mucha ilusión. Bien es verdad que estamos muy contentos porque lo hemos hecho con mucha ilusión y porque con este calor, la gente lo que tiene que hacer es comprar mi gazpacho y que se dejen de hacerlo casero porque se tarda mucho de tiempo». Ahora acaba de añadir un tipo de gazpacho nuevo a su colección, uno hecho con tomate kumato para que aguante todo el año. La locutora se ha mostrado entusiasmada con esta noticia: «Esto me interesa a mí, porque solo encontrarlo en verano era un problema. Así podré tener gazpacho de Belén Esteban todo el año en el supermercado», decía entusiasmada.

Belén tiene más productos, como tres tipos de patatas chips y salmorejo . La idea que tiene es llegar a comercializar 10 productos propios, pero asegura que no quiere ir más allá: «No quiero tener más porque no quiero volverme loca». Lo que más ilusión ha hecho a Rosel es la promesa con la que ha acabado la entrevista, cuando Belén Esteban se ha comprometido a enviar una caja con botellas de su gazpacho a la emisora. Laura Rosel ha dicho que no se recuperará de hablar con ella: «Yo por un gazpacho de Belén Esteban, mato«, ha espetado.

Balón Esteban habla con Laura Rosel de su gazpacho | Telecinco

Belén Esteban, muy emocionada por la despedida de Sálvame

La colaboradora del programa del corazón también ha hablado de la última emisión de Sálvame , como decíamos, un adiós que la tiene triste. Se ha publicado que ella será una de las tertulianas que participarán en la nueva versión del programa que está preparando Netflix, pero no ha querido confirmarlo: «Lo único que diré es que habrá muchas sorpresas y muy buenas, pero no puedo hablar de estas cosas. Mañana será un día especial porque acaba Sálvame y estoy triste, pero no por mí. Me da pena que acabe mi programa porque llevo 14 años y encontraré faltar toda la gente que trabaja allí. Recordaré muchas personas y muchas situaciones… Yo soy muy emocional y sé que lloraré, sé que será un día duro».

« Sálvame no ha estado siempre bien y hemos hecho cosas mal, pero lo que puedo decir es que ha sido el programa de mi vida. Son muchos años y muchas cosas que han pasado. El programa que están preparando para mañana es muy bonito y hoy, al levantarme hoy, me he dado cuenta de que acaba una rutina de mi vida. Sálvame creo que ha sido lo mejor programa tipo show que ha tenido la televisión y sé que no volverá a haber ninguno igual«, ha explicado.