Submarí del Titanic: s’acaba el temps per evitar la tragèdia

L’operació de cerca del submarí Tità, desaparegut des del diumenge a l’Atlàntic quan feia una expedició per veure les restes del Titànic, entra en fase crítica. Segons els càlculs dels experts, els cinc tripulants de la nau es poden haver quedat sense oxigen aquest dijous al migdia, per la qual cosa les possibilitats de trobar-los amb vida es redueixen a cada hora que passa. Vaixells i avions de diversos països participen en un dispositiu sense precedents que, de retruc, ha generat molta polèmica per la diferència de tracte que reben els cinc tripulants del Tità en comparació amb els milers de migrants que arrisquen la seva vida travessant mars i oceans en embarcacions molt precàries.

Un submergible francès ha estat l’últim a incorporar-se a les tasques de cerca. L’aparell ja ha començat a transmetre imatges del fons marí, però la seva capacitat de maniobra és molt limitada i només permet il·luminar una zona equivalent a una pista de tenis. Un altre submarí de petites dimensions –que va participar en un projecte de mapatge 3D del Titànic– arribarà en les pròximes hores A més, hi ha una desena de vaixells de la marina dels EUA i del Canadà i de diverses empreses privades. També hi participen avions i robots submarins. Els equips de cerca s’enfronten a una tasca molt complicada, ja que la zona d’operacions és d’uns 20.000 kilòmetres quadrats. El centre de l’operatiu és el Polar Prince, el vaixell científic des d’on va salpar el Tità.

El submarí ‘Tità’ desaparegut dilluns

Tot i que els experts han calculat que els tripulants s’haurien d’haver quedat sense oxigen, el subministrament real depèn de moltes variables, com la forma física de les persones a bord, la seva freqüència respiratòria i el seu estat d’ànim. El submarí va començar la seva expedició el passat diumenge a les 8.00 del matí hora local i menys de dues hores després es va perdre el contacte amb la nou. Fins vuit hores després no es va notificar la desaparició del submarí a la guarda costanera dels EUA. L’empresa propietària del submarí, OceanGate, diu que les missions es preparen amb un subministrament d’oxigen per a quatre dies, tot i que el temps real podria oscil·lar entre 70 i 96 hores.