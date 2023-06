Desapareix un submarí que portava turistes fins a les restes del Titanic

Moments d’incertesa a les aigües de l’Atlàntic. La Guàrdia Costera de Boston ha posat en marxa un dispositiu per localitzar un submarí desaparegut. Es tracta d’una embarcació que ofereix viatges fins a les restes del mític vaixell enfonsat Titanic per a turistes. A hores d’ara, aquest submarí ha desaparegut del mapa i, segons han assegurat fonts dels guardacostes a la BBC i la CBS, no tenen del tot clar si anava ple de passatgers o no. I, de fet, en cas d’haver-hi turistes en aquell moment, també en desconeixen el nombre.

L’empresa en qüestió que ofereix aquest servei, OceanGate Expeditions, sí que ha confirmat que el submarí ha desaparegut amb tota la tripulació. Així doncs, el submergible anava ple quan ha deixat d’estar localitzable. L’empresa americana ja fa tres anys que ofereix aquest servei. Concretament, OceanGate Expeditions proporciona uns paquets turístics de vuit dies perquè tots aquells curiosos i aficionat a la història de la tragèdia del transatlàntic puguin viatjar fins al lloc on es troben les restes del Titanic, a uns 600 quilòmetres de la costa canadenca de Newfoundland i uns 3.800 metres de profunditat. Ara bé, comprar un lloc en aquest submarí per visitar el vaixell no és barat: costa 250.000 dollars per persona.

Pàgina web de l’empresa OceanGate Expeditions

Les forces que estan treballant per localitzar el submergible desconeixen els motius que han ocasionat la desaparició. L’empresa responsable del submarí no han volgut donar detalls sobre com avança la investigació i la recerca, però sí que han agraït els “esforços” de totes les companyies i institucions que s’hi han bolcat en aquests moments d’incertesa.

La història del Titanic

El vaixell enfonsat que és l’epicentre d’aquestes expedicions és el Titanic. Conegut mundialment per la seva pel·lícula, el famós transatlàntic va naufragar el 1912 quan va topar amb un iceberg que va provocar la destrucció del casc del vaixell i desencadenar la tragèdia en la qual van morir més de 1.500 persones. Tot i que el naufragi va tenir lloc a principis del segle passat, no va ser fins al 1985 que van poder localitzar les restes de l’accident.