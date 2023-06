Simó remarca la importància de refer la confiança amb la comunitat escolar

La flamant consellera d’Educació, Anna Simó, fa tot just que ostenta el càrrec i ja s’enfronta al seu primer repte immediat, i és que el sindicat majoritari de professors (USTEC) ja l’amenaça amb una nova vaga al setembre si Educació no arriba a un acord per revertir les retallades abans que acabi el curs. En aquest sentit, doncs, Simó ha volgut calmar els ànims de la comunitat educativa i s’ha adreçat directament a la comunitat docent per garantir-los-hi una de les seves prioritats: “refer” la confiança perduda entre l’administració i la comunitat escolar.

Per recuperar la confiança, però, cal la col·laboració de tots dos agents. És per això que Simó ha demanat als docents i al personal PAS i PAE una “corresponsabilitat” per començar un diàleg “obert” i “sincer” per tal de fer front a tots els reptes que se’ls presenten. La consellera preveu consolidar les millores en els pròxims mesos, però recorda que cal “complicitat” amb la comunitat educativa per encarar-les. Tot i intentar rebaixar tensions amb USTEC després de l’amenaça d’aquest matí, Simó no s’ha mullat sobre els reclams concrets del sindicat de professors.

La portaveu nacional d’USTEC, Iolanda Segura / ACN

Des del sindicat majoritari de professors tenen molt clares les seves demandes. Volen que Educació reconegui el deute pels estadis deixats de cobrar i la garantia d’un termini de cobrament; l’equiparació de salaris per a tot el professorat de l’FP; i la reducció de dues hores lectives per als professors majors de 55 anys. I no només això, també exigeixen que Simó es comprometi per escrit a “negociar el calendari escolar”. Ara bé, tot i l’amenaça d’una nova vaga, des d’USTEC asseguren que les converses amb el Departament “estan avançades” i confien que és “possible” arribar a un acord abans que acabi el curs.

Bones paraules per als docents

Simó ha volgut aprofitar l’ocasió per donar les gràcies a tots els mestres per la feina feta en el que titlla d’any “molt complex”: “Sou un puntal del sistema educatiu i heu hagut d’assumir situacions complexes i canviants en què la feina s’ha multiplicat”, assegura la consellera que ha insistit en “continuar” treballant per revertir la dinàmica de retallades que ja fa una dècada que colpeja amb força el sector.