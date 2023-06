USTEC amenaça Educació amb una vaga si no hi ha acord abans que acabi el curs

El sindicat USTEC-STEs (IAC) no pensa donar cap període de gràcia a la nova conseller d’Educació, Anna Simó. No fa ni una setmana que Simó ha arribat al seu nou despatx i el sindicat majoritari de professors ja l’amenaça amb una nova vaga al setembre si Educació no arriba a un acord per revertir les retallades abans que acabi el curs. El relleu de Josep González-Cambray va ser rebut amb alleujament per part dels sindicats, però no donaran més marge a Simó perquè s’han de pactar mesures importants.

El sindicat ha posat tres línies vermelles per evitar la vaga. Volen que Educació reconegui el deute pels estadis deixats de cobrar i la garantia d’un termini de cobrament; l’equiparació de salaris per a tot el professorat de l’FP; i la reducció de dues hores lectives per als professors majors de 55 anys. A banda, esperen que la consellera deixi per escrit un compromís per “negociar” el calendari escolar i treballar per impulsar un nou pacte d’estabilitat. Des d’USTEC asseguren que les converses amb Educació “estan avançades” i que és “possible” arribar a un acord abans que acabi el curs.

Anna Simó, Consellera d’Educació a la Generalitat de Catalunya, Parlament de Catalunya. 14.06.2023 / Mireia Comas

Els sindicats posen el crit al cel per la proposta d’Educació

A finals de maig, USTEC va posar el crit al cel per l’última oferta de la conselleria per desencallar el conflicte amb els sindicats. L’organització considera “inacceptable” la proposta d’Educació, que se centrava sobretot en els interins que no han pogut entrar al procés d’estabilització per falta de mèrits. La portaveu del sindicat, Iolanda Segura, va criticar el departament perquè els va una oferta semblant a la del gener però “rebaixada” i no donava una solució satisfactòria als interins. “Si no vam signar la proposta al gener perquè era insuficient, no la signarem ara que està rebaixada”, va dir llavors.

L’endemà, la resta de sindicats del sector educatiu va carregar contra USTEC i Iolanda Segura, a qui van acusar de “connivència” amb la Generalitat perquè es reuneixen en privat amb la conselleria, sense la resta d’organitzacions. “La mesa som els representants legals dels treballadors, que hem sortit escollits de les urnes, i aquí és on s’han de negociar les coses, no per darrere”, lamentava fa unes setmanes la responsable d’educació pública de CCOO a Catalunya, Marga Ro.