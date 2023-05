USTEC colla Educació per l’última proposta: “És inacceptable”

La portaveu nacional d’USTEC, Iolanda Segura, ha valorat negativament l’última proposta del Departament d’Educació per desencallar el conflicte amb els sindicats, que amenacen amb una nova vaga a principis del curs que ve si no s’aconsegueixen millores abans de final de curs. Malgrat considerar que s’han aconseguit guanys durant aquests mesos de conflicte, com ara l’estabilització dels interins per concurs de mèrits i el retorn a l’horari lector anterior a les retallades, el sindicat creu que no s’ha respectat el compromís de continuar negociant que es va assolir amb l’acord de setembre.

L’última proposta de la conselleria, que el sindicat considera “inacceptable” posa el focus en la situació dels interins. El Departament s’ha compromès a crear una comissió integrada en la mesa sectorial de negociació “per estudiar la situació de les persones interines que, tenint els requisits i havent-hi participat, no han estat seleccionades en els processos d’estabilització”. En aquesta comissió, es “valorarà la continuïtat en la prestació dels serveis com a docents” dels interins que no han obtingut una plaça al procés d’estabilització. “No acceptarem aquest punt d’aquesta manera, sinó que demanarem que s’asseguri que es farà realitat un pacte d’estabilitat“, ha explicat Segura, que assenyala que aquesta proposta és la mateixa que la del gener però “rebaixada”. “Si no vam signar la proposta al gener perquè era insuficient, no la signarem ara que està rebaixada”, ha afegit.

Dos dels punts que consideren rebaixats són el del retorn del deute -tot i que els ofereixen la recuperació del sexenni- i l’equiparació del salari dels professors d’FP, que serà “transitòria”. “Ho considerem inacceptable”, ha reblat. Segura ha insistit que no renuncien a continuar pressionant per fer més passos endavant. “Hem aconseguit avançaments i això vol dir que signar acords consolida guanys i dona força per seguir batallant per la resta d’elements que tenim sobre la taula”, ha explicat.

Membres del sindicat USTEC al Departament d’Educació / ACN

USTEC es defensa de les crítiques de la resta d’organitzacions

“El gener vam convocar vagues perquè havíem de donar resposta al que havíem promès, que era que si no hi havia més guanys durant el primer trimestre de curs continuaríem pressionant al carrer. Davant de la negativa de la resta de sindicats vam creure que teníem la responsabilitat de convocar vagues”, ha justificat la portaveu nacional d’USTEC. “La plataforma reivindicativa va acordar que cada sindicat podia convocar les seves accions i mobilitzacions, per tant, no se’ns pot qüestionar que fem accions pel nostre compte“, s’ha defensat abans d’afegir que, a més, sempre els ho han traslladat a la resta perquè s’hi unissin.

“No tenim pretensió de trencar la unitat sindical, però demanem respecte igual que nosaltres respectem que facin iniciatives legislatives o rodes de premsa per anunciar mobilitzacions”, ha insistit.

Reunió amb el conseller per denunciar el “maltractament” als centres i els docents

USTEC considera que s’haurien d’haver fet mobilitzacions unitàries aquest tercer trimestre, però la resta de sindicats van considerar millor continuar negociant amb la conselleria per aconseguir millores malgrat el bloqueig. L’última fita aconseguida pels sindicats ha estat la moratòria de la presencialitat dels cinc primers dies laborables de juliol, una millora que USTEC s’atribueix per les tancades als serveis territorials de fa un parell de setmanes.

USTEC creu que gràcies a aquestes accions no unitàries s’ha aconseguit una reunió bilateral amb el conseller Josep Gonzàlez Cambray que es celebrarà aquest mateix divendres a les dotze del migdia. L’objectiu és traslladar-li les queixes pel “maltractament” als centres i aconseguir la reversió total de les retallades i un compromís ferm amb els interins que estan immersos en el procés d’estabilització. El sindicat troba necessària aquesta reunió després de l’esforç que han fet els docents en aquest cicle de mobilitzacions, ja que encara queden moltes retallades per revertir.