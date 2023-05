USTEC presiona a Educación por la última propuesta: «Es inaceptable»

La portavoz nacional de USTEC, Iolanda Segura, ha valorado negativamente la última propuesta del Departamento de Educación para desbloquear el conflicto con los sindicatos, que amenazan con una nueva huelga a principios del curso que viene si no se consiguen mejoras antes del final del presente. A pesar de considerar que se han conseguido ganancias durante estos meses de conflicto, como por ejemplo la estabilización de los interinos por concurso de méritos y el retorno al horario lector anterior a los recortes, el sindicato cree que no se ha respetado el compromiso de continuar negociando que se logró con el acuerdo de septiembre.

La última propuesta de la consellería, que el sindicato considera «inaceptable» pone el foco en la situación de los interinos. El Departamento se ha comprometido a crear una comisión integrada en la mesa sectorial de negociación “para estudiar la situación de las personas interinas que, teniendo los requisitos y habiendo participado, no han sido seleccionadas en los procesos de estabilización”. En esta comisión, se «valorará la continuidad en la prestación de los servicios como docentes” de los interinos que no han obtenido una plaza al proceso de estabilización. «No aceptaremos este punto de este modo, sino que pediremos que se asegure que se hará realidad un pacto de estabilidad«, ha explicado Segura, que señala que esta propuesta es la misma que la de enero pero «rebajada». «Si no firmamos la propuesta en enero porque era insuficiente, no la firmaremos ahora que está rebajada», ha añadido.

Dos de los puntos que consideran rebajados son lo del retorno de la deuda -a pesar de que les ofrecen la recuperación del sexenio- y el equiparación del salario de los profesores de FP, que será «transitoria». «Lo consideramos inaceptable», ha remachado. Segura ha insistido que no renuncian a continuar presionando para hacer más pasos adelante. «Hemos conseguido adelantos y esto quiere decir que firmar acuerdos consolida ganancias y mujer bastante para seguir batallando por el resto de elementos que tenemos sobre la mesa», ha explicado.

Miembros del sindicato USTEC al Departamento de Educación / ACN

USTEC se defiende de las críticas del resto de organizaciones

«El enero convocamos huelgas porque teníamos que dar respuesta al que habíamos prometido, que era que si no había más ganancias durante el primer trimestre de curso continuaríamos presionando en la calle. Ante la negativa del resto de sindicatos creímos que teníamos la responsabilidad de convocar vagos», ha justificado la portavoz nacional de USTEC. «La plataforma reivindicativa acordó que cada sindicato podía convocar sus acciones y movilizaciones, por lo tanto, no se nos puede cuestionar que hacemos acciones por nuestra cuenta«, se ha defendido antes de añadir que, además, siempre se lo han trasladado al resto porque se unieran.

«No tenemos pretensión de romper la unidad sindical, pero pedimos respeto igual que nosotros respetemos que hagan iniciativas legislativas o ruedas de prensa para anunciar movilizaciones», ha insistido.

Reunión con el consejero para denunciar el «maltrato» en los centros y los docentes

USTEC considera que se tendrían que haber hecho movilizaciones unitarias este tercer trimestre, pero el resto de sindicatos consideraron mejor continuar negociando con la consellería para conseguir mejoras a pesar del bloqueo. El último hito conseguido por los sindicatos ha sido la moratoria de la presencialidad de los cinco primeros días laborables de julio, una mejora que USTEC se atribuye por las cerradas a los servicios territoriales de hace un par de semanas.

USTEC cree que gracias a estas acciones no unitarias se ha conseguido una reunión bilateral con el consejero Josep Gonzàlez Cambray que se celebrará este mismo viernes a las doce del mediodía. El objetivo es trasladarle las quejas por el «maltrato» en los centros y conseguir la reversión total de los recortes y un compromiso firme con los interinos que están inmersos en el proceso de estabilización. El sindicato encuentra necesaria esta reunión después del esfuerzo que han hecho los docentes en este ciclo de movilizaciones, puesto que todavía quedan muchos recortes para revertir.