La Intersindical crida a la vaga al setembre i rebutja la proposta d’Educac

Els sindicats continuen en peu de guerra contra la conselleria dirigida per Josep Gonzàlez Cambray i l’últim a alçar la veu ha estat La Intersindical. El sindicat sobiranista ha denunciat “l’aprofundiment de la retallada de drets laborals i l’autoritarisme amb què es tracta el cos docent” i ha cridat a la vaga a principis del curs que ve. “La Intersindical crida a totes les forces sindicals i al conjunt de la comunitat educativa perquè s’uneixi i organitzi una vaga a principis del curs que ve. Només amb una unió àmplia hi haurà la capacitat de desfer l’enrocament del departament”, ha reblat el sindicat.

Tot això, després que la conselleria hagi fet una última proposta per desencallar la situació dels interins. Aquesta proposta a la mesa sectorial consisteix en el compromís de crear una comissió integrada en la mesa sectorial de negociació “per estudiar la situació de les persones interines que, tenint els requisits i havent-hi participat, no han estat seleccionades en els processos d’estabilització”. La Intersindical ha estat el primer sindicat a rebutjar la proposta, que en cas d’aprovar-se constituirà una comissió per “valorar la continuïtat en la prestació dels serveis com a docents” dels interins que no han obtingut una plaça al procés d’estabilització.

Estabilització “injusta, a correcuita i malament”

Entre els greuges que ha denunciat el sindicat està l’avançament del curs, el retorn a la jornada partida a secundària, la manca de compromís per aplicar la immersió lingüística i fer complir els projectes lingüístics i el procés d’estabilització “injust, fet a correcuita i malament”. La Intersindical ha criticat que aquest procés s’ha fet en dues parts: una entrada al funcionariat “per la porta gran, sense proves ni pràctiques, farcit d’irregularitats i caracteritzat per la manca de places” i un concurs d’oposició “amb una sensació d’espasa de Dàmocles sobre els docents”. “Malgrat la pressió dels sindicats, el Departament mai no ha volgut aclarir els seus plans sobre què passarà amb les persones en frau de llei a partir de l’1 de gener de 2025, perquè no es pot obviar que la Llei Iceta preveu acomiadaments”, han avisat.

A banda, han denunciat la “submissió” a la Fundació Bofill, els nous currículums que els “experts reals” veuen com “irreals i inassuminles” i el “maltractament” que es viu a les aules per culpa del “nul suport” del Departament. “Tot això fa que calgui alçar la veu i dir prou”, ha reblat el sindicat, que exigeix la reversió total de les retallades, un currículum realista i la retirada de l’avançament del calendari. “Cal organització als centres i preparació per reprendre la lluita el setembre”, han insistit.

El portaveu de La Intersindical Educació / Cedida

Mesures de pressió alternatives

En paral·lel a les mobilitzacions i la vaga, La Intersindical ha proposat als docents que s’organitzin per prendre mesures de pressió alternatives, com ara que els centres educatius suspenguin de manera indefinida totes les colònies i la programació d’activitats fora dels centres educatius mentre el Departament d’Educació no s’avingui a negociar la reversió de les retallades. “Unim-nos pels drets laborals. Plantem cara a les retallades!”, han conclós.