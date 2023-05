La Intersindical exigeix que Veritas readmeti la treballadora acomiadada

La Intersindical s’ha mobilitzat fins a diversos punts de Catalunya per exigir la readmissió de la treballadora que Veritas va acomiadar per parlar en català als clients i companys a Puigcerdà, a la Cerdanya. Aquest dijous, desenes de persones s’han concentrat a les portes d’establiments de la cadena a Barcelona, Girona i Lleida per transmetre a l’afectada el seu suport. El sindicat denuncia la decisió de la companyia de supermercats ecològics i recorda que “els drets lingüístics són una part essencial i irrenunciable dels drets laborals”. La Plataforma per la Llengua va donar a conèixer el cas fa poques setmanes i, amb la prova d’uns àudios enregistrats per la mateixa treballadora, ja va confirmar que havia presentat una denúncia contra Veritas reclamant que l’acomiadament es declari nul i l’empresa l’indemnitzi. Per la seva part, l’empresa va negar que el motiu de la decisió fos lingüístic i que, simplement, la dona no va superar els mesos de prova.

La Intersindical s’ha sumat així al reclam de l’ONG del català perquè la treballadora recuperi el seu lloc de feina al local de Puigcerdà perquè, considera, l’acomiadament va ser “injust” i “un exemple de les discriminacions lingüístiques que encara es produeixen a la nostra societat”. En aquest sentit, el sindicat defensa “el dret a viure en català a la feina” i recorda que “cap persona hauria de ser vexada o penalitzada per expressar-se en la llengua pròpia del país”.

Veritas va negar que el motiu de l’acomiadament de la treballadora de Puigcerdà fos per parlar català amb els clients i companys / Veritas

La protesta organitzada aquest dijous és “una mostra de la determinació a l’hora de defensar els drets lingüístics i treballar per la plena normalització del català en tots els àmbits”, sobretot, en el laboral. La Intersindical conclou que “no permetrà situacions de discriminació lingüística i no pararà fins a aconseguir una rectificació pública per part de l’empresa”.

Una gravació, clau per a la denúncia

Els fets es van produir el passat 31 de març, quan Veritas li va comunicar a través d’una carta a la treballadora -que feia un mes i escaig treballant allà- que no havia superat el període de prova. La versió que obté la dona després de parlar amb l’encarregat -i enregistrar-ho com a prova- és totalment contrària. Segons es pot escoltar, el superior de la botiga de Puigcerdà li reconeix que l’empresa ha decidit fer-la fora perquè dos treballadors de Veritas que es van fer passar per clients es van queixar que els va atendre en català quan ells se li adreçaven en castellà (una de les normes de la cadena és que el treballador ha d’adreçar-se al client en la mateixa llengua que ho fa aquest).

La treballadora, amb l’assessorament de Plataforma per la Llengua, ha reclamat al jutjat que es declari nul l’acomiadament i que l’empresa l’indemnitzi. La noia explica que va rebre diversos advertiments per part de l’empresa perquè parlava en català amb clients i companys de feina.

Poc després que saltés el cas a l’opinió pública, Veritas va sortir treure a importància a l’incident i va rebutjar que se l’acomiadés per motius lingüístics. “Tot són conclusions d’ella”, assegurava la consellera delegada de la companyia, Silvia Elias, i que, simplement, “no encaixava en el perfil”.