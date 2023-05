Veritas nega que acomiadés la treballadora de Puigcerdà pel català

La cadena de supermercats ecològics Veritas ha negat rotundament que la treballadora de Puigcerdà (Cerdanya) fos acomiadada per parlar en català als clients i assegura que no ha superat el període de prova a l’empresa. En una entrevista a Catalunya Ràdio, el conseller delegat de la companyia, Silvia Elias, ha tret importància a l’incident i ha rebutjat que sigui per motius lingüístics. “És inconcebible. Tot són conclusions d’ella”, ha dit. “No hi ha cap normativa interna que faci esment a la llengua”. De fet, Elias ha matisat que la noia “no ha estat acomiadada, simplement va acabar el període de prova”.

Plataforma per la Llengua va publicar un àudio aquest dijous –inclòs com a prova a la denúncia de la jove contra l’empresa– en el qual l’encarregat de la botiga de Puigcerdà li explica que han decidit fer-la fora perquè dos treballadors de Veritas que es van fer passar per clients es van queixar que els va atendre en català quan ells se li adreçaven en castellà. La treballadora, amb l’assessorament de l’entitat, ha reclamat al jutjat que es declari nul l’acomiadament i que l’empresa l’indemnitzi. La noia explica que va rebre diversos advertiments per part de l’empresa perquè parlava en català amb clients i companys de feina.

La noia estava en període de proves i Veritas diu que “no encaixa amb el perfil”

No obstant això, Veritas s’escuda en la finalització del període de prova, que no requereix que l’empresa justifiqui la decisió ni indemnitzi la treballadora. “Només feia dos mesos que treballava a l’empresa. No encaixa amb el perfil, això passa cada dia”, ha dit Elias. El conseller delegat també ha afirmat que la companyia no té una normativa interna sobre qüestions lingüístiques i ha acusat la noia d’editar la gravació, que es va fer “sense consentiment”. Amb tot, Elias ha dit que, si es demostra que els fets que denuncia l’extreballadora són certs, l’empresa actuarà. “Nosaltres mai utilitzarem la llengua per a collar a ningú”.

Poc després que sortís a la llum la denúncia, Veritas va publicar un tuit en el qual anunciava una investigació interna, de la qual Elias no ha donat detalls. “Des de Veritas considerem inacceptable l’actuació del suposat encarregat. Investigarem i prendrem les mesures pertinents”.