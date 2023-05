Veritas niega que despidiera a la trabajadora de Puigcerdà por el catalán

La cadena de supermercados ecológicos Veritas ha negado rotundamente que la trabajadora de Puigcerdá (Cerdaña) fuera despedida por hablar en catalán a los clientes y asegura que no ha superado el periodo de prueba en la empresa. En una entrevista en Catalunya Ràdio, el consejero delegado de la compañía, Silvio Elias, ha quitado importancia al incidente y ha rechazado que sea por motivos lingüísticos. “Es inconcebible. Todo son conclusiones de ella”, ha dicho. “No hay ninguna normativa interna que haga mención a la lengua”. De hecho, Elias ha matizado que la chica “no ha sido despedida, simplemente acabó el periodo de prueba”.

Plataforma por la Lengua publicó un audio este jueves –incluido como prueba en la denuncia de la joven contra la empresa– en el cual el encargado de la tienda de Puigcerdá le explica que han decidido echarla porque dos trabajadores de Veritas que se hicieron pasar por clientes se quejaron de que los atendió en catalán cuando ellos se le dirigían en castellano. La trabajadora, con el asesoramiento de la entidad, ha reclamado al juzgado que se declare nulo el despido y que la empresa la indemnice. La chica explica que recibió varias advertencias por parte de la empresa porque hablaba en catalán con clientes y compañeros de trabajo.

La chica estaba en periodo de pruebas y Veritas dice que «no encaja con el perfil»

Veritas se escuda en la finalización del periodo de prueba, que no requiere que la empresa justifique la decisión ni indemnice la trabajadora, para no mover ficha. “Solo hacía dos meses que trabajaba en la empresa. No encaja con el perfil, esto pasa cada día”, ha dicho Elias. El consejero delegado también ha afirmado que la compañía no tiene una normativa interna sobre cuestiones lingüísticas y ha acusado a la chica de editar la grabación, que se hizo “sin consentimiento”. Con todo, Elias ha dicho que, si se demuestra que los hechos que denuncia la extrabajadora son ciertos, la empresa actuará. “Nosotros nunca utilizaremos la lengua para apretar a nadie”.

Poco después de que saliera a la luz la denuncia, Veritas publicó un tuit en el cual anunciaba una investigación interna, de la cual Elias no ha dado detalles. “Desde Veritas consideramos inaceptable la actuación del supuesto encargado. Investigaremos y tomaremos las medidas pertinentes”, decía el tuit.