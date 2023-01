Campanya viral contra la discriminació del català en les cerques de Google

Continua la polèmica a Twitter per la discriminació del català en les cerques de Google. El crit d’alerta de l‘exvicepresident de la Generalitat, Jordi Puigneró, a finals de desembre per les disfuncions del motor de cerca s’ha convertit en una campanya viral per denunciar que els cercadors de Google configurats en català no prioritzen els resultats en llengua catalana quan l’usuari hi fa una consulta.

Centenars de persones han viralitzat el mateix missatge i han etiquetat Google per reclamar a la tecnològica que solucioni el problema. “Estimat Google. La meva llengua materna és el català. Em decep veure que en els últims temps en les meves cerques apareixen articles en castellà abans que en català. Podeu revisar-ho? Gràcies”, diu la plantilla del missatge que centenars d’usuaris han piulat en els últims dos dies.

Dear @Google. My main language is Catalan. I am disappointed to see that recently in my searches I frequently receive Spanish language articles above articles in Catalan. Can you look into this? Thanks. — Antoni Bassas (@antonibassas) January 23, 2023

La campanya viral compta amb el suport de destacats dirigents de Junts per Catalunya, com la presidenta del partit, Laura Borràs; l’exconseller Josep Rull; o l’expresidenta del Parlament, Laura Borràs. El president català a l’exili, Carles Puigdemont, també hi ha donat suport. L’activista Àlex Hinojo, conegut per un 30 minuts on reclamava que les torradores també parlessin en català, s’ha afegit a les reivindicacions i ha aconseguit que Google respongui a la seva queixa.

Dear @Google. My main language is Catalan. I am disappointed to see that recently in my searches I frequently receive Spanish language articles above articles in Catalan. Can you look into this? Thanks. — Laura Borràs 🎗 (@LauraBorras) January 23, 2023

Dear @Google. My main language is Catalan. I am disappointed to see that recently in my searches I frequently receive Spanish language page links above the same information in Catalan. Can you look into this? Thanks. — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) January 24, 2023

Dear @Google @searchliaison your search service is getting worse when going multilingual.



With everything set up in Catalan (device, preferences, navigator…) when i do a search you offer me spanish or english version of a website that is also in Catalan.



You can do better. pic.twitter.com/KTgKF93mWr — Àlex Hinojo (@AlexHinojo) January 23, 2023

Resposta de Google

La multinacional ha tirat pilotes fora i ha respost que estan “treballant per millorar” com el cercador mostra les respostes. Google ha explicat a Hinojo que intenten “ajudar els editors a entendre millor com fer servir les nostres guies pel contingut multilingüe, la qual cosa en ajuda a nosaltres a mostrar el contingut”. La resposta no ha acontentat els usuaris, que han recordat. a Google que els problemes també es produeixen amb pàgines com la Wikipèdia, que fan un treball excel·lent separant el contingut per idioma, ja que si busques paraules en basc, per exemple, també et retornen resultats en castellà i s’amaguen les pàgines en basc.