Plataforma per la Llengua exigeix que retirin la multa a la veïna que intentava posar una denúncia

Una veïna de Mataró va voler denunciar que un agent de la Policia Local del municipi l’havia privat del seu dret de ser atesa en català en una botiga i va acabar multada per desobediència a l’autoritat i obstrucció dels serveis públics, amb 300 i 200 euros respectivament. Els fets es van produir el desembre de 2021 i, ara, Plataforma per la Llengua exigeix a l’Ajuntament de Mataró que anul·li la sanció contra la ciutadana, Esther Vidiella, i afirma que és “injustificable” que la mantingui. Asseguren que Vidiella va ser “maltractada per la policia local” i assenyalen que l’agent que va acudir al lloc -on un comerç es negava a facilitar-li el full de reclamacions- no la va assistir i, un cop a la comissaria, “li va parlar en castellà i la va tractar malament”.

Dues sancions de l’Ajuntament

Els fets es van produir la tarda del 13 de desembre de 2021, quan Vidiella va anar a una botiga de telefonia i, malgrat que va defensar que tenia dret a expressar-se en català, se li va exigir que parlés en castellà. Quan va demanar el full de reclamacions, l’establiment va respondre que no en tenia i Vidiella va trucar a la policia municipal per demanar la seva presència. Per telèfon, un agent la va instar a parlar en castellà perquè l’atenguessin i li van dir que anirien quan poguessin. Com al cap de tres hores encara no hi havien anat, la veïna va desplaçar-se fins a la comissaria on el mateix agent la va escridassar i amenaçar de multar-la. La dona, ja assessorada per Plataforma per la Llengua, va denunciar l’agent per un delicte lleu de coaccions, que va acabar amb absolució. Després dels fets, Vidiella va rebre dues sancions per part de l’Ajuntament de Mataró i es complia així l’amenaça del policia.

Després de diversos processos legals, l’advocat de la víctima ha presentat un recurs extraordinari per anul·lar l’expedient sancionador. La Plataforma titlla d’”injustificable” la decisió del consistori de mantenir la sanció, fins i tot després de reconèixer que s’havien esborrat les imatges de les càmeres de vigilància de la comissaria i que la instrucció de la denúncia contra l’agent reconeix que el policia va instar Vidiella a renunciar als seus drets lingüístics a l’establiment.