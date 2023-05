Divisió entre els sindicats d’Educació: la USTEC acusada de “connivència”

L’última proposta del Departament d’Educació per revertir les retallades del passat ha provocat divisió entre els sindicats, que coincideixen en rebutjar la proposta de la conselleria, però acusen USTEC, el sindicat majoritari, de tenir un pacte amb el Govern. La mesa sectorial i Educació s’han reunit aquest divendres, després que el departament de Josep González-Cambray els hagi enviat un nou document, el qual els sindicats consideren “de mínims” i que retrocedeix respecte de la proposta feta per Educació el desembre. En sortir de la reunió, la portaveu d’USTEC, Iolanda Segura, ha defensat l'”interès” del sindicat per arribar a un acord amb la conselleria, però mantenen l’amenaça de la vaga al setembre perquè veuen “manca de voluntat” d’Educació per arribar a un acord. Paral·lelament, la resta de sindicats han acusat USTEC de tenir “connivència” amb la conselleria.

La trobada de la mesa sectorial d’Educació, que reuneix els sindicats USTEC, CCOO, Professors de Secundària, UGT, CGT, USOC i la Intersindical; es produeix després d’haver rebut, a inicis d’aquesta setmana, una nova proposta de la conselleria, la qual posa el focus en la situació dels interins. A més, el departament es compromet a crear una comissió integrada en la mesa sectorial de negociació per avaluar la situació dels interins que no van ser seleccionats en els processos d’estabilització, malgrat haver-hi participat i complir els requisits. Després de la reunió d’aquest divendres, els sindicats han reconegut que, majoritàriament, coincideixen en les reclamacions fetes a Educació. Ara bé, tots han retret a USTEC una “connivència” amb el departament.

Protesta sindical contra el conseller d’Educació, Josep González-Cambray / ACN

Divisió entre sindicats

La setmana passada, USTEC va protagonitzar una tancada als serveis territorials del departament d’Educació. Un fet que, des de CCOO, van assegurar que “trenca” la unitat sindical i van criticar el sindicat majoritari per no haver comptat amb la resta de sindicats per l’acció. En aquest sentit, va alertar que l’estratègia d’USTEC “afeblia” la lluita davant la conselleria.

Aquest divendres, la responsable d’educació pública de CCOO a Catalunya, Marga Ro, ha insistit que els preocupa “la connivència” entre Educació i USTEC, i ha avisat que això “deslegitima” la mesa. “La mesa som els representants legals dels treballadors, que hem sortit escollits de les urnes, i aquí és on s’han de negociar les coses, no per darrere”, ha recordat Ro, en referència a una reunió avui mateix en què només hi participaran el conseller d’Educació i USTEC.

En la reunió de la mesa, Ro ha reconegut que els sindicats “han anat en la mateixa línia” sobre les reivindicacions, però ha criticat que USTEC va “escenificar” una tancada als serveis territorials “per vendre fum”. “Ells van escenificar que feien unes tancades per aconseguir la negociació, però aquesta negociació es fa en el si de la mesa i amb tots els sindicats”, ha reblat, alertat que aquest conflicte “no ajuda els treballadors”.

El secretari general de Professors de Secundària, Xavier Massó, s’ha sumat a les crítiques contra la reunió bilateral entre Cambray i USTEC i ha acusat el conseller de “menystenir” la resta de sindicats. Massó ha assegurat que el titular d’Educació “només vol un acord amb un sol sindicat” i ha lamentat que el sindicat majoritari hagi volgut introduir “altres temes” en la negociació que no formaven part de l’acordat. “Veníem a arreglar això, que és del que havíem estat parlant fins ara”, ha sentenciat.

Sobre la reunió de la mesa, Massó ha reafirmat que hi havia una “majoria sindical”, a excepció d’USTEC, que estava disposada a pactar i a “matar aquests temes” i ha titllat de “deplorable” l’actitud del conseller. “No està capacitat per negociar”, ha etzibat.

L’amenaça de vaga es manté

USTEC, CCOO i CGT no descarten tirar endavant la vaga al setembre si no arriben a un acord amb Educació. Per la seva part, des de la UGT; Lorena Martínez, ha reconegut que la proposta del departament “empitjora” la de fa uns mesos, però ha defensat la voluntat de negociar. “Crec que podem lluitar per revertir el que ens han pres, però si tenim una proposta per poder aconseguir millores, no ens ho carreguem”, ha demanat.