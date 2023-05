Docents interins portaran a la justícia europea el concurs de mèrits d’Educació

Professors interins han confirmat que portaran el concurs de mèrits del Departament d’Educació a la justícia europea perquè consideren que s’han produït diverses “anomalies”. Ho ha anunciat aquest dijous la Plataforma d’Interines Docents de Catalunya (Pindoc) que denuncia que el procés no ha servit “per estabilitzar les persones que porten més anys treballant” i lamenten que “milers” han quedat fora del concurs i no han obtingut plaça. De fet, asseguren que “gairebé 5.000 persones que avui dia compten amb més de 7 anys d’experiència han quedat fora”. Per la seva part, Educació defensa que han seguit “els criteris marcats per la llei estatal” per tal de calcular les places que calia obrir i recorda que les bases del concurs “no només puntuen l’antiguitat”.

El Pindoc ha carregat contra el concurs de mèrits i diu que és un “despropòsit” del Departament. Ha criticat que no es tinguin en compte mèrits com un recompte de punts “i prou” per poder estabilitzar treballadors que, segons afirmen, es troben “en frau de llei”. La plataforma ha assenyalat que “s’han estabilitzat persones sense serveis prestats i, per contra, han quedat fora treballadors amb fins a deu anys d’experiència”.

Els docents interins han presentat xifres per justificar les afirmacions. Segons han resumit, “hi ha 15.913 docents que tenen una antiguitat superior a 3 anys i que, per tant, s’han d’estabilitzar. 4.858 aspirants exclosos amb una antiguitat superior a l’1 de setembre de 2016 que corresponen al mateix nombre de places que, segons el marc normatiu estatal, haurien d’haver estat ofertades. I 8.961 treballadors amb 5 o més anys treballats que també han quedat fora”.

Una situació de “descontrol” i “incertesa”

El “descontrol” i “incertesa” de tot aquest procés ha provocat que diversos treballadors s’hagin vist abocats “la baixa mèdica” per “depressió, ansietat o angoixa”, tal com ha afirmat el portaveu de Pindoc, Víctor del Aro. Davant d’aquesta situació, la plataforma insta al govern i al Parlament a impulsar una auditoria externa de la fase del Concurs de Mèrits, mitjançant la creació d’una comissió que inclogui, com a mínim, personal docent neutral que no sigui representant sindical i que estigui especialitzat en el tractament de dades.

El 30 de juny ha de començar el concurs d’oposició que permetrà estabilitzar 14.200 places, però els interins també han carregat contra aquest procés perquè “encara no s’ha publicat el llistat d’admesos i on s’espera que es presentin al voltant de 50.000 persones”. En aquesta línia, la plataforma reclama que es paralitzi i que es firmi un pacte d’estabilitat amb l’executiu català que garanteixi els llocs de treball fins a la jubilació a tots els docents del sector públic que es troben en aquest tipus de situacions.

Del Aro ha proposat una altra alternativa i proposa la possibilitat de transvasar places del concurs d’oposició al concurs de mèrits, per “almenys” poder subsanar part de les “anomalies” que s’han donat fins al moment.

El conseller d’Educació, Josep González Cambray, al Parlament / ACN

“No només” es tracta d’antiguitat

El Departament d’Educació ha insistit que es va calcular el nombre de places del concurs de mèrits seguint els criteris marcats per la llei estatal 20/2021. D’aquesta manera, es van sumar les places ocupades amb caràcter temporal de forma ininterrompuda abans de l’1 de gener del 2016, així com les places ocupades de forma temporal per personal amb relació temporal abans de la mateixa data.

La conselleria ha recordat que, “d’acord amb això, es va extreure la llista de persones inscrites a la borsa de personal interí docent per al curs 2021-2022, que, independentment dels llocs que haguessin ocupat, tenien més de cinc anys de serveis prestats incloent interinatges per places estructurals o de reforç i inclús de places per substitució”.

En aquesta llista hi constaven 12.504 persones, que es va ampliar fins a 12.859 després de fer un recàlcul més ajustat en el temps. Educació també puntualitza que aquesta qüestió es va abordar a la mesa sectorial del juliol del 2022 i subratlla que les bases no només puntuen l’antiguitat sinó també altres mèrits com l’expedient acadèmic, les titulacions addicionals, la superació d’altres oposicions o la realització de formació permanent.