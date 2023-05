El concurs de mèrits obre un nou conflicte entre Educació i sindicats

El concurs de mèrits per dona plaça fixa a gairebé 13.000 professors interins ha obert un nou conflicte entre el Departament d’Educació i els sindicats. La USTEC ha estat l’última a sumar-se a l’allau de crítiques que ha rebut el procés, dissenyat per a professors amb més de set anys d’antiguitat. La Generalitat havia convocat un concurs amb 12.859 places disponibles i s’hi van presentar més de 37.000 candidats. La majoria dels més de 24.000 que s’hi van presentar no tenien l’antiguitat exigida i Educació va assegurar que els 1.355 que s’havien quedat sense plaça anirien a una llista d’espera. Però ara la USTEC denúncia que són 4.178 els docents en actiu amb més de set anys d’antiguitat que s’han quedat sense plaça.

En els plans de la Generalitat, a banda de les gairebé 13.000 places del concurs de mèrits, n’hi ha unes 14.250 més que es resoldran en unes oposicions extraordinàries d’aquí a poques setmanes i gairebé 2.200 més per a unes oposicions ordinàries a mig termini. El sindicat ha fet públic un nou informe, que ja ha entregat a la Secretaria General de Funció Pública, en el qual denuncia que l’oferta inicial del concurs de mèrits era de 1.536 places menys del que marca la llei estatal. Per pal·liar aquest dèficit, la USTEC reclama a Educació que traspassi places des de les oposicions extraordinàries que estan previstes per a finals de juny cap al concurs del mèrits perquè tots els professors amb més de set anys d’antiguitat aconsegueixin plaça.

Membres del sindicat USTEC al Departament d’Educació / ACN

També volen que Educació es comprometi a negociar un pacte d’estabilitat per garantir que cap interí perdi la seva feina. Educació calcula que hi ha uns 30.000 interins, un 36% de tota la plantilla, i l’objectiu és rebaixar la taxa fins al 8%. La USTEC ha avançat que portarà el concurs de mèrits a les pròximes meses sectorials d’educació i a la mesa de funció pública. Altres sindicats com la Plataforma d’Interines Docents de Catalunya (Pindoc) ja havien reclamat un traspàs de places i calculen que fins al 75% de les places de les oposicions es podrien passar al concurs de mèrits.