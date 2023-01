Educació publica el nou calendari de preinscripcions: s’avança la de l’FP

El Departament d’Educació ha publicat aquest divendres el calendari de preinscripcions del 2023. En aquest cas, s’avança la preinscripció per a l’FP mitjana, els alumnes que acaben quart d’ESO, que l’hauran de fer del 12 al 18 d’abril. L’any passat va ser del 20 al 26 d’abril. La resta de l’alumnat que vulgui cursar formació professional haurà d’esperar fins el 9 de maig, quan s’obrirà un període d’inscripcions que es tancarà el 15 de maig. Cal tenir en compte que els cicles de grau mitjà d’arts plàstiques i disseny tindran un termini específic, del 2 al 18 d’abril per als alumnes que venen de l’ESO i del 9 al 15 de maig per a la resta. Passa el mateix amb els de grau superior d’aquest àmbit, que l’hauran de fer del 26 de maig a l’1 de juny.

Per la resta d’estudis les dates es mantenen els mateixos dies de l’any passat. A infantil i primària la presentació de sol·licituds serà del 6 al 20 de març. Els alumnes d’educació secundària hauran de fer la inscripció del 8 al 20 de març, segons ha confirmat aquest mateix divendres la conselleria d’Educació liderada per Josep Gonzalez Cambray. Pel que fa al batxillerat, les sol·licituds s’hauran de començar a fer del 20 al 26 d’abril.

La matrícula, entre juny i juliol

Un cop els alumnes hagin fet la preinscripció, s’hauran de matricular en un altre període, diferent per cada tipus d’estudi. Del 20 al 28 de juny l’hauran de fer els alumnes d’infantil, primària i secundària. Del 22 de juny al 3 de juliol els de batxillerat. Del 3 al 7 de juliol per a l’FP de grau mitjà i del 30 de juny al 7 de juliol per als cicles d’arts plàstiques i disseny de grau mitja i del 19 al 24 de juliol per a l’FP de grau superior.