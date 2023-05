Educació canvia de nou les normes de la borsa de treball del curs vinent

La conselleria de Josep Gonzàlez Cambray ha reculat parcialment en la seva decisió de fer que els interins de la borsa de treball hagin d’ordenar per preferència les comarques en comptes dels municipis. Segons avança el Diari Ara i ha confirmat l’Agència Catalana de Notícies, el Departament modificarà les bases de la borsa de substituts perquè tot i que sí que hagin d’escollir una comarca també puguin ordenar els municipis segons la seva preferència. En el cas del Consorci d’Educació de Barcelona s’ordenarà segons districtes. També permetrà que els substituts afegeixin municipis concrets d’una segona comarca sempre que estigui al mateix servei territorial.

El nou algoritme d’Educació prioritzarà com passava fins ara el tipus de jornada que demana l’aspirant, la posició que ocupa el municipi on hi ha la vacant a la llista de prioritats i el número de barem. Per tant, la conselleria garanteix que l’algoritme no atorgarà mitges jornades a les persones que la vulguin completa ni al contrari. Aquesta modificació s’aplicarà de cara al pròxim curs que comença el setembre. A banda, la conselleria ha confirmat que el procés de selecció de vacants es mantindrà com fins ara, de la mateixa manera que les adjudicacions d’estiu.

Professors protesten contra Cambray / EP

La conselleria modifica la mesura inicial, que va aixecar molta polseguera

Aquest canvi amb la comarca, segons assegura la conselleria, persegueix l’objectiu de garantir que tots els alumnes, independentment de la mida del seu municipi, puguin tenir accés a professors substituts. La mesura va aixecar tanta polseguera que el Departament ha decidit fer una modificació i permetre que els aspirants acotin una mica més la zona geogràfica per tal que no hagin de desplaçar-se a molts quilòmetres en cotxe o fer viatges molt llargs en transport públic.