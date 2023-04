Carta dels interins a Educació pel canvi a la borsa de treball: “Prou maltractament”

Els docents continuen en peu de guerra contra el Departament d’Educació per la decisió d’obligar els interins de la borsa de treball a triar per comarca i no per municipi. L’anunci de la conselleria no va agradar en absolut els docents i els sindicats, que han mostrat la seva preocupació per com això afectarà els alumnes, que probablement no acabaran el temari per la falta de professors, que s’agreujarà amb aquesta mesura del Departament. Aquesta angoixa els ha impulsat a moure’s i un grup ha fet una crida a protestar i manifestar el seu rebuig a la mesura fent arribar un escrit a l’encarregada de personal docent, Maria Carme Gutiérrez.

Aquest grup ha demanat a la resta de docents que facin arribar la carta per eValisa al Departament en les pròximes 24 hores per poder “pressionar i que es rectifiqui la nova normativa”. “És important que ho fem tots i ens fem sentir”, assenyalen en un missatge al qual ha tingut accés El Món. Els docents busquen mostrar així el seu rebuig a una normativa que, segons ells, empitjorarà el problema “endèmic” de la falta de professors, ja que si un interí rebutja dos cops el nomenament que li ha tocat perquè no pot arribar al lloc de destí o està massa lluny del municipi on viu, automàticament queda expulsat de la borsa de treball. Així, segons sindicats i docents, cada cop hi haurà menys professors substituts disponibles, i els alumnes es veuran greument perjudicats perquè no podran acabar el temari.

La vaga de professors podria tornar a produir-se / Ivet Núñez

La carta dels interins a la conselleria, íntegra

Aquesta és la carta que el grup d’interins està enviant a la conselleria en les pròximes 24 hores perquè “recapaciti” i tiri enrere aquesta polèmica mesura:

Un grup de docents membres de la borsa d’interins hem llegit amb preocupació la vostra proposta per regular el funcionament de la borsa el curs vinent. La mesura que ens preocupa és la següent: qualsevol docent podrà ser cridat per a treballar a qualsevol municipi de la comarca de la seva elecció. Creiem que aquesta mesura no només no servirà per aconseguir els objectius del Departament, sinó que pot agreujar la situació en què ens trobem actualment: la majoria de les vacants queden sense cobrir (només el 22% de les places convocades divendres 21 d’abril van ser cobertes, i es van quedar 380 docents sense substituir en educació primària i secundària a tota Catalunya).

En primer lloc, donat que la mesura ha aparegut a la premsa i la població en general ha estat coneixedora d’ella, creiem necessari informar del funcionament complet de la borsa d’interins. Els docents inscrits a la borsa, depenent de l’especialitat, esperem mesos o anys per ser nomenades i cobrir la primera substitució. I a partir d’aquí ja anem rebent nomenaments d’una manera més regular. Els docents de la borsa, quan som nomenats, disposem d’una hora per acceptar-ho o rebutjar-ho i ens incorporem l’endemà. Si rebutgem el nomenament sense tenir un justificant de malaltia, tornem al final de la llista com si ens acabéssim d’inscriure i hem de tornar a esperar. Creiem important que la ciutadania sàpiga del poc marge de maniobra de què disposem els docents substituts per “organitzar-nos la vida” davant d’un nomenament. Moltes hem de deixar feines d’un dia per l’altre, hem d’organitzar el transport per arribar al nou centre docent, hem de reorganitzar cangurs perquè tenim un horari completament nou, etc.

Doncs bé, amb el funcionament actual, els docents que volem treballar de substituts ordenem en un llistat els municipis on voldríem treballar. Els qui no tenim cotxe normalment escollim municipis que estan ben comunicats amb transport públic, altres companyes segueixen altres criteris per fer les seves seleccions. Amb la proposta del departament, tots i totes haurem d’estar disponibles obligatòriament per treballar a la totalitat de municipis de la comarca, i ni tan sols se’ns permetrà d’ordenar per preferència aquell llistat de municipis. Fem una projecció al futur de què podria passar: un docent que visqui a Esparreguera, imaginem que li toqués cobrir una substitució a Castelldefels. En transport públic hauria de viatjar en 3 mitjans de transport (1 bus i 2 trens) durant 1 h 40 minuts, i això sense tenir en compte el trajecte a peu des de l’estació fins al centre docent, 2 cops al dia. Si la substitució fos de mitja jornada, podria passar que el treballador passi molt més temps en mitjans de transport que fent classe.

Ara imaginem que dos dies després que el mestre anterior accepti la substitució, apareix una plaça a una escola d’Esparreguera que és

adjudicada al següent mestre de la llista, que viu a Castelldefels. Aquest exemple absurd i simplista ens permet posar de manifest que el nou model de funcionament de la borsa que proposa el departament pot tenir com a resultat justament el contrari del desitjat: que hi hagi menys vacants cobertes que mai. Podria arribar a passar que tots dos docents rebutgessin el nomenament per raons de conciliació familiar i,

per tant, el resultat seria que dos vacants quedarien sense cobrir i dos docents amb voluntat de treballar haurien de tornar al final de la llista.

A més, trobem necessari posar de manifest altres possibles conseqüències negatives, a banda de les ja indicades, per tal que el Departament es presti a reconsiderar la seva mesura: Donat que moltes comarques de Catalunya no tenen unes infraestructures de transport tan desenvolupades com el Baix Llobregat, és possible que docents que fins ara tenien escollits alguns dels seus municipis, si no disposen de transport privat ara ja no puguin considerar-les en la seva selecció. Això dificultaria les substitucions en aquestes comarques.

En un moment d’encariment del preu dels carburants, i donat que el Departament no ha comunicat que consideri habilitar un complement salarial per quilometratge, el fet d’augmentar les distàncies de conducció dels treballadors suposarà una disminució del seu salari real. Les mesures de reducció de la contaminació ambiental que són molt presents en el currículum escolar basat en l’Agenda 2030 i els ODS, es contradiuen totalment amb la política real del Departament. Una quantitat indeterminada de docents es poden veure exclosos del sistema, reduint encara més les llistes de substituts.

Per tot això, sol·licitem que es revisi la proposta i es consideri la possibilitat de mantenir el funcionament actual de la borsa. D’aquesta manera es reduirà l’impacte ambiental, es garantirà una distribució més racional de les oportunitats laborals i s’evitarà que centres docents de municipis allunyats vegin encara més reduïdes les seves substitucions.

Per acabar, voldríem suggerir al Departament que, si el que interessa és augmentar el nombre de persones disposades a exercir la tasca docent com a personal substitut, potser caldria prendre mesures que vagin més enllà de la regulació de la borsa: replantejar la formació inicial docent, augmentar el prestigi de la professió, revisar la retribució dels professionals catalans de l’educació que està a la cua dels docents de

l’Estat, etc.

Agraïm la vostra atenció a aquesta qüestió i esperem que pugueu reconsiderar la proposta tenint en compte les preocupacions expressades.



Atentament,

Membres de la Borsa de treball de personal docent.

#ordenaciomunicipis #proumaltractament #interinscat