Carta de los docentes interinos a Educación: «Basta de maltrato»

Los docentes continúan en pie de guerra contra el Departamento de Educación por la decisión de obligar a los interinos de la bolsa de trabajo a elegir por comarca y no por municipio. El anuncio de la consellería no gustó en absoluto a los docentes y los sindicatos, que han mostrado su preocupación por cómo esto afectará a los alumnos, que probablemente no acabarán el temario por la falta de profesores, que empeorará con esta medida del Departamento. Esta angustia los ha impulsado a moverse y un grupo ha hecho un llamamiento a protestar y manifestar su rechazo a la medida haciendo llegar un escrito a la encargada de personal docente, Maria Carme Gutiérrez.

Este grupo ha pedido al resto de docentes que hagan llegar la carta por eValisa al Departamento en las próximas 24 horas para poder «presionar y que se rectifique la nueva normativa». «Es importante que lo hagamos todos y nos hagamos oír», señalan en un mensaje al cual ha tenido acceso El Món. Los docentes buscan mostrar así su rechazo a una normativa que, según ellos, empeorará el problema «endémico» de la falta de profesores, dado que si un interino rechaza dos veces el nombramiento que le ha tocado porque no puede llegar al lugar de destino o está demasiado lejos del municipio donde vive, automáticamente queda expulsado de la bolsa de trabajo. Así, según sindicados y docentes, cada vez habrá menos profesores sustitutos disponibles, y los alumnos se verán gravemente perjudicados porque no podrán acabar el temario.

La huelga de profesores podría volver a producirse / Ivet Núñez

La carta de los interinos a la consellería, íntegra

Esta es la carta que el grupo de interinos enviará a la consellería en las próximas 24 horas para que «recapacite» y haga marcha atrás a esta polémica medida:

Un grupo de docentes miembros de la bolsa de interinos hemos leído con preocupación vuestra propuesta para regular el funcionamiento de la bolsa el próximo curso. La medida que nos preocupa es la siguiente: cualquier docente podrá ser gritado para trabajar en cualquier municipio de la comarca de su elección. Creemos que esta medida no solo no servirá para conseguir los objetivos del Departamento, sino que puede agraviar la situación en que nos encontramos actualmente: la mayoría de las vacantes quedan sin cubrir (solo el 22% de las plazas convocadas viernes 21 de abril fueron cubiertas, y se quedaron 380 docentes sin sustituir en educación primaria y secundaria en toda Cataluña).

En primer lugar, dado que la medida ha aparecido a la prensa y la población en general ha sido conocedora de ella, creemos necesario informar del funcionamiento completo de la bolsa de interinos. Los docentes inscritos a la bolsa, dependiendo de la especialidad, esperamos meses o años para ser nombradas y cubrir la primera sustitución. Y a partir de aquí ya vayamos recibiendo nombramientos de una manera más regular. Los docentes de la bolsa, cuando somos nombrados, disponemos de una hora para aceptarlo o rechazarlo y nos incorporamos el día siguiente. Si rechazamos el nombramiento sin tener un justificante de enfermedad, volvemos al final de la lista como si nos acabáramos de inscribir y tenemos que volver a esperar. Creemos importante que la ciudadanía sepa del poco margen de maniobra de que disponemos los docentes sustitutos para “organizarnos la vida” ante un nombramiento. Muchas tenemos que dejar trabajos de un día por el otro, tenemos que organizar el transporte para llegar al nuevo centro docente, tenemos que reorganizar canguros porque tenemos un horario completamente nuevo, etc.

Pues bien, con el funcionamiento actual, los docentes que queremos trabajar de sustitutos ordenamos en un listado los municipios donde querríamos trabajar. Quienes no tenemos coche normalmente escogemos municipios que están muy comunicados con transporte público, otras compañeras siguen otros criterios para hacer sus selecciones. Con la propuesta del departamento, todos y todas tendremos que estar disponibles obligatoriamente para trabajar en la totalidad de municipios de la comarca, y ni siquiera se nos permitirá de ordenar por preferencia aquel listado de municipios. Hagamos una proyección al futuro de que podría pasar: un docente que viva en Esparreguera, imaginamos que le tocara cubrir una sustitución en Castelldefels. En transporte público tendría que viajar en 3 medios de transporte (1 buzo y 2 trenes) durante 1 h 40 minutos, y esto sin tener en cuenta el trayecto a pie desde la estación hasta el centro docente, 2 golpes en el día. Si la sustitución fuera de media jornada, podría pasar que el trabajador pase mucho más tiempo en medios de transporte que dando clase.

Ahora imaginamos que dos días después de que el maestro anterior acepte la sustitución, aparece una plaza en una escuela de Esparreguera que es

adjudicada al siguiente maestro de la lista, que vive en Castelldefels. Este ejemplo absurdo y simplista nos permite poner de manifiesto que el nuevo modelo de funcionamiento de la bolsa que propone el departamento puede tener como resultado justamente el contrario del deseado: que haya menos vacantes cubiertas que nunca. Podría llegar a pasar que ambos docentes rechazaran el nombramiento por razones de conciliación familiar y,

por lo tanto, el resultado seria que dos vacantes quedarían sin cubrir y dos docentes con voluntad de trabajar tendrían que volver al final de la lista.

Además, encontramos necesario poner de manifiesto otros posibles consecuencias negativas, además de las ya indicadas, para que el Departamento se preste a reconsiderar su medida: Dado que muchas comarcas de Cataluña no tienen unas infraestructuras de transporte tan desarrolladas como el Baix Llobregat, es posible que docentes que hasta ahora tenían escogidos algunos de sus municipios, si no dispongan de transporte privado ahora ya no puedan considerarlas en su selección. Esto dificultaría las sustituciones en estas comarcas.

En un momento de encarecimiento del precio de los carburantes, y dado que el Departamento no ha comunicado que considere habilitar un complemento salarial por kilometraje, el hecho de aumentar las distancias de conducción de los trabajadores supondrá una disminución de su salario real. Las medidas de reducción de la contaminación ambiental que son muy presentes en el currículum escolar basado en la Agenda 2030 y los ODS, se contradicen totalmente con la política real del Departamento. Una cantidad indeterminada de docentes se pueden ver excluidos del sistema, reduciendo todavía más las listas de sustitutos.

Por todo esto, solicitamos que se revise la propuesta y se considere la posibilidad de mantener el funcionamiento actual de la bolsa. De este modo se reducirá el impacto ambiental, se garantizará una distribución más racional de las oportunidades laborales y se evitará que centros docentes de municipios alejados vean todavía más reducidas sus sustituciones.

Para acabar, querríamos sugerir al Departamento que, si el que interesa es aumentar el número de personas dispuestas a ejercer la tarea docente como personal sustituto, quizás habría que tomar medidas que vayan más allá de la regulación de la bolsa: replantear la formación inicial docente, aumentar el prestigio de la profesión, revisar la retribución de los profesionales catalanes de la educación que está a la cola de los docentes del Estado, etc.

Agradecemos vuestra atención a esta cuestión y esperamos que podáis reconsiderar la propuesta teniendo en cuenta las preocupaciones expresadas.



Atentamente,

Miembros de la Bolsa de trabajo de personal docente.

