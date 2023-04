Preocupación por la falta de profesores sustitutos cuando se acaba el curso

La decisión del Departamento de Educación de hacer cambios en la bolsa de trabajo no ha gustado en absoluto a los interinos ni a los sindicatos, que alertan que agraviará el problema de la carencia de profesores y provocará que cueste encontrar sustitutos, hecho que afectará el alumnado, que no podrá acabar el temario porque el curso se acerca al final. La consejería decidió la semana pasada que a partir de ahora los interinos no podrán pedir plaza por municipio, sino que lo tendrán que hacer por comarca, con el argumento que “la obligación del departamento es dar servicio a todo el alumnado viva en municipios grandes o pequeños”. Fuentes de la consejería consideran que si la elección es por municipio “puede quedar alumnado desatendido” en las poblaciones más pequeñas. Ahora bien, el alumnado podría quedar precisamente desatendido por este cambio, que según los sindicatos hará que no haya suficientes profesores sustitutos para cubrir las bajas y no se pueda acabar el temario a tiempo porque las renuncias a los destinos se multiplicarán.

“El Departamento perjudica sensiblemente el alumnado y esto es muy grave, en especial en el FP y el bachillerato”, denuncia el responsable de formación profesional de la UGT, Jesús Martín. En el caso de la FP, Martín advierte que a menudo se certifica “una formación que posiblemente no se ha impartido”. En el bachillerato, crece la preocupación del alumnado, que tiene que hacer la selectividad y se ve “doblemente penalizado” por la no impartición del currículum y por la falta de preparación para un examen tan importante como el de acceso a la universidad.

Expulsados de la lista si no aceptan el nombramiento: menos docentes en los centros

Por eso, el responsable de la UGT considera una noticia “nefasta” el anuncio del departamento sobre la bolsa de trabajo, porque “la imposición atenta contra la conciliación y margina las personas que no tienen vehículo propio para llegar segundos donde y que no pueden aceptar el nombramiento en un municipio mal comunicado”. De hecho, el problema para los interinos que no tienen vehículo propio es grave, ya que si rechazan la plaza una primera vez son enviados a la última posición de la lista, y si lo hacen dos veces, son expulsados de la bolsa. «Es una barbaridad perjudicial para la sociedad, que pierde una persona en la bolsa cuando hay pocas, para los centros, que tienen que volver a empezar el proceso de investigación, y para el alumnado, que permanece sin profesorado y pierde temario», remarca Martín.

Un manifestante con una pancarta que reclama la fijeza de los interinos / EP

100 kilómetros para ir a hacer una sustitución

Educación argumenta que con este cambio será más fácil que el alumno que necesita un maestro en un pueblo pequeño tenga acceso. “Hay que garantizar el derecho de todo el alumnado, el que vive en zonas rurales y el que vive en zonas urbanas. Muntanyola, por ejemplo, tiene una escuela y sus alumnos tienen el derecho a recibir la educación igual que Vic, que es un municipio más solicitado”, señalan fuentes de Educación. Estas mismas fuentes apuntan que “pedir por comarcas ayudará a cumplir la deuda de dar cobertura a todo el alumnado”.

En cambio, la portavoz nacional de USTEC, Iolanda Segura, lo tilda de “maltrato” y alerta que si no permiten que los interinos ordenen los municipios por orden de preferencia, algunos tendrán que hacer cien kilómetros para hacer la sustitución. “La excusa es que cubrirán más territorio, pero dan por supuesto que todos los docentes tienen coche. No han contemplado la cantidad de gente que tendrá que rechazar el nombramiento ni que esto atenta contra los derechos laborales”, avisa.

Segura cree que la consejería “pone palos en las ruedas” al profesorado en vez de mejorar las condiciones laborales, la única solución para paliar la falta de manos. “Complican la situación en vez de poner medidas efectivas para combatir la falta de profesores”, insiste. La portavoz de USTEC lamenta el problema “endémico” de la falta de profesores se ha visto agraviada por la “presión de las oposiciones”. “Mucha gente ha cogido la baja por el estrés y la angustia que los causa, y otros se han puesto como no disponibles en la bolsa para prepararse las oposiciones”, explica. Las previsiones del sindicato eran que el problema mejoraría el año que viene, pero el cambio de Educación “se les girará en contra”. “Costará mucho encontrar sustituciones a partir de ahora”, advierte.

Miembros del sindicato USTEC al Departamento de Educación / ACN

Hacer más atractiva la profesión

La solución que el responsable de la UGT propone es “hacer más atractiva la profesión docente” a partir de la mejora de las condiciones del profesorado. “Si no lo hacen, el sistema público estará tocado, porque a la concertada y la privada muy seguro que acaban los temarios y los módulos profesionales”, avisa.

Por su parte, La Intersindical hace un llamamiento a convencer a la gente que la profesión merece la pena a partir de una mejora sustancial de las condiciones laborales y la garantía que sus derechos serán respetados. El responsable de función pública de este sindicato, Carles Amigó, denuncia que el Departamento “intenta poner tiritas a un miembro amputado para frenar la hemorragia”. “Su solución ha sido flexibilizar el acceso a función pública, pero esto es pan para hoy y hambre para mañana”, critica. Amigó cree que han hecho el cambio en la bolsa de trabajo para “poder ir llenando aquí y allá” y superar la situación de “falta de profesorado brutal” que sufre el sistema.

“El problema no tiene fácil solución, solo queda unirnos y reclamar la calidad del sistema educativo y medidas para paliar la falta de profesorado”, señala. Los alumnos, pero, son los más perjudicados mientras el problema no se soluciona, porque mientras no tienen profesor no pueden avanzar el temario. “Pronto se hará extensivo en todos los centros y no habrá profesores”, concluye.

Parches a la falta de profesores: las soluciones del Departamento para ir echando

Martín alerta que cada vez son más las especialidades que no se cubren por falta de docentes. Señala que, para cubrir la carencia de especialistas en lengua catalana, la consejería permite que una persona con una licenciatura y el nivel C2 pueda impartir esta asignatura a pesar de no haberse formado como profesor. También sucede con los maestros de primaria, un ámbito donde se pueden nombrar docentes de cualquier especialidad para cubrir las plazas. Incluso se puede nombrar profesorado con especialidad de psicología y geografía e historia para cubrir lugares de primaria, aunque no formen parte del cuerpo de maestros.

En la FP sucede una cosa similar: en muchas especialidades hay profesores con otras titulaciones que pueden cubrir las plazas si superan una prueba de capacitación. Algunas de estas especialidades donde se ponen “parches” para cubrir las plazas de profesores son: equipos electrónicos, fabricación de carpintería y muebles, instalación y mantenimiento de equipos térmicos y fluidos, instalaciones electrotécnicas, mantenimiento de vehículos, mecanización y mantenimiento de máquinas, proyectos de construcción, operaciones y equipos de producción agraria, procedimientos de diagnosis clínicos y ortoprótesis, producción en artes gráficas, sistemas y aplicaciones informáticas y soldaduras.