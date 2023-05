División entre los sindicatos de Educación: la USTEC acusada de «connivencia»

La última propuesta del Departamento de Educación por revertir los recortes del pasado ha provocado división entre los sindicatos, que coinciden al rechazar la propuesta de la consejería, pero acusan USTEC, el sindicato mayoritario, de tener un pacto con el gobierno catalán. La mesa sectorial y Educación se han reunido este viernes, después de que el departamento de Josep González-Cambray los haya enviado un nuevo documento, el cual los sindicatos consideran «de mínimos» y que retrocede respecto a la propuesta hecha por Educación en diciembre. Al salir de la reunión, la portavoz de USTEC, Iolanda Segura, ha defendido el «interés» del sindicato para llegar a un acuerdo con la consejería, pero mantienen la amenaza de la huelga en septiembre porque ven «carencia de voluntad» de Educación para llegar a un acuerdo. Paralelamente, el resto de sindicatos han acusado USTEC de tener «connivencia» con la consejería.

El encuentro de la mesa sectorial de Educación, que reúne los sindicatos USTEC, CCOO, Profesores de Secundaria, UGT, CGT, USOC y la Intersindical; se produce después de haber recibido, a inicios de esta semana, una nueva propuesta de la consejería, la cual pone el foco en la situación de los interinos. Además, el departamento se compromete a crear una comisión integrada en la mesa sectorial de negociación para evaluar la situación de los interinos que no fueron seleccionados en los procesos de estabilización, a pesar de haber participado y cumplir los requisitos. Después de la reunión de este viernes, los sindicatos han reconocido que, mayoritariamente, coinciden en las reclamaciones hechas a Educación. Ahora bien, todos han reprochado a USTEC una «connivencia» con el departamento.

Protesta sindical contra el consejero de Educación, Josep González-Cambray / ACN

División entre sindicatos

La semana pasada, USTEC protagonizó una irrupción en los servicios territoriales del departamento de Educación. Un hecho que, desde CCOO, aseguraron que «rompe» la unidad sindical y criticaron el sindicato mayoritario por no haber contado con el resto de sindicatos por la acción. En este sentido, alertó de que la estrategia de USTEC «debilitaba» la lucha ante la consejería.

Este viernes, la responsable de educación pública de CCOO en Cataluña, Marga Ro, ha insistido en que les preocupa «la connivencia» entre Educación y USTEC, y ha avisado que esto «deslegitima» la mesa. «La mesa somos los representantes legales de los trabajadores, que hemos salido escogidos de las urnas, y aquí es donde se tienen que negociar las cosas, no por detrás», ha recordado Ro, en referencia a una reunión hoy mismo en que solo participarán el consejero de Educación y USTEC.

En la reunión de la mesa, Ro ha reconocido que los sindicatos «han ido en la misma línea» sobre las reivindicaciones, pero ha criticado que USTEC «escenificó» una cerrada a los servicios territoriales «para vender humo». «Ellos escenificaron que hacían unas cerradas para conseguir la negociación, pero esta negociación se hace en el seno de la mesa y con todos los sindicatos», ha remachado, alertando de que este conflicto «no ayuda los trabajadores».

El secretario general de Profesores de Secundaria, Xavier Massó, se ha sumado a las críticas contra la reunión bilateral entre Cambray y USTEC y ha acusado el consejero de «ningunear» el resto de sindicatos. Massó ha asegurado que el titular de Educación «solo quiere un acuerdo con un solo sindicato» y ha lamentado que el sindicato mayoritario haya querido introducir «otros temas» en la negociación que no formaban parte de lo acordado. «Veníamos a arreglar esto, que es del que habíamos estado hablando hasta ahora», ha sentenciado.

Sobre la reunión de la mesa, Massó ha reafirmado que había una «mayoría sindical», a excepción de USTEC, que estaba dispuesta a pactar y a «matar estos temas» y ha tildado de «deplorable» la actitud del consejero. «No está capacitado para negociar», ha espetado.

La amenaza de huelga se mantiene

USTEC, CCOO y CGT no descartan mantener la huelga en septiembre si no llegan a un acuerdo con Educación. Por su parte, desde la UGT; Lorena Martínez, ha reconocido que la propuesta del departamento «empeora» la de hace unos meses, pero ha defendido la voluntad de negociar. «Creo que podemos luchar para revertir lo que nos han quitado, pero si tenemos una propuesta para poder conseguir mejoras, no nos lo carguemos», ha pedido.