L’exdiputada del PP i Cs Carina Mejías, número 2 de Vox per Barcelona el 23-J

L’exdiputada del PP i Ciutadans Carina Mejías s’afegeix a la candidatura de Vox per Barcelona a les eleccions espanyoles del pròxim 23 de juliol. Mejías és la número 2 de la llista liderada per l’actual diputat al Congrés del partit d’ultradreta Juan José Aizcorbe. Durant la seva trajectòria política, ha passat per diferents partits i ha ostentat diversos càrrecs, inclòs el de regidora a l’Ajuntament de Barcelona, on va presidir el grup de Cs, i el de diputada al Parlament, primer el PP i després de Cs, partit pel qual també va ser diputada al Congrés. Després de deixar l’actual partit de Feijoo, Mejías es va unir al partit taronja amb el qual va aconseguir una cadira al Parlament i va acabar assumint el càrrec de portaveu del partit arran de la renúncia de Jordi Cañas.

L’any 2020, fruit de les discrepàncies amb el suport que va donar Ciutadans al govern de l’Estat durant la pandèmia, Mejías va decidir abandonar el partit quan era diputada al Congrés. Tres anys després d’apartar-se de la formació taronja, l’exdiputada ha fet pública la seva presència a la candidatura de Vox. La tercera persona de la llista és per al fins ara regidor de Vox al consistori de Sitges, José Antonio Gilabert.

El secretari general de Vox, Ignacio Garriga, al Parlament / Europa Press

El líder de la candidatura ja va formar part de la llista de Vox als comicis del 2019. A les passades eleccions, Aizcorbe va ocupar la segona posició de la candidatura que encapçalava Ignacio Garriga i per la qual van obtenir dos diputats per Barcelona al Congrés.

Els caps de llista de les altres demarcacions

De la mateixa manera que Vox ha fet pública les tres primeres posicions de la llista de Barcelona, el partit d’extrema dreta també ha comunicat les candidatures de la resta de demarcacions catalanes. L’actual diputat del partit al Parlament, Sergio Macián, serà el cap de llista de la demarcació de Tarragona. A Girona l’encarregat de liderar la candidatura és Ignasi Mulleras. Mulleras ocupa aquesta posició després d’haver-se presentat a l’Ajuntament de Roses aquest 28M, però no haver aconseguit el seu objectiu. Per últim, a la demarcació de Lleida és Eduardo Pallerola qui encapçalarà la llista