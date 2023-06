Junts confirma les llistes per al 23-J: Pujol de tres i Castellà al Senat

Junts per Catalunya ha confirmat les seves llistes per a les eleccions estatals del 23-J. Segons ha informat el partit, Pilar Calvo i Eduard Pujol aniran de número 2 i 3 al Congrés i seran els escuders de Míriam Nogueras, que serà la cap de llista després que l’exconseller Jaume Giró decidís no presentar-se a les primàries de la formació.

La direcció del partit va aprovar les llistes en una reunió aquest divendres i el Consell Nacional les haurà de ratificar. Així mateix, el secretari general de Demòcrates i nou diputat del Parlament, Antoni Castellà, serà el cap de llista al Senat. Junts ha arribat a un acord de coalició per al 23-J amb Demòcrates de Catalunya i Moviment d’Esquerres de Catalunya.

Junts ha avisat en diverses ocasions que no tenen intenció d’anar a Madrid a “salvar Espanya de la ultradreta, sinó a treballar per la independència de Catalunya”. Tant la presidenta del partit, Laura Borràs, com la cap de llista, Míriam Nogueras, han deixat entreveure que no tenen gaires incentius per investir Pedro Sánchez en cas que dels vots de Junts depengui evitar un govern de PP i Vox a l’estat espanyol.

Llistes de Junts per Tarragona, Girona i Lleida

L’expresident del Port de Tarragona, Josep Maria Cruset Domènech, serà el cap de llista de Junts al Congrés per Tarragona, escortat per la diputada del Parlament Irene Negre Estorach i l’exdirectora general de l’Autonomia Personal i la Discapacitat, Montserrat Vilella i Cuadrada. L’exalcalde de Montblanc, Josep Andreu Domingo, serà el cap de llista al Senat per la demarcació.

A Girona, Junts ha triat l’exalcadessa de la ciutat, Marta Madrenas, com a número 1. L’acompanyaran l’exsenador Josep Maria Cervera i l’exregidora de Blanes Monica Rabassa. L’exsenador Joan Bagué serà el cap de llista al Senat per la demarcació. L’exsecretari de Mobilitat i Logística, Isidre Gavín, serà el cap de llista al Congrés per Lleida i l’exsenadora Mayte Rivero Segalàs encapçala la llista al Senat per la demarcació.