Juntos confirma las listas para el 23-J: Pujol de tres y Castellà al Senado

Junts per Catalunya ha confirmado sus listas para las elecciones estatales del 23-J. Según ha informado el partido, Pilar Calvo y Eduard Pujol irán de número 2 y 3 para el Congreso y serán los escuderos de Míriam Nogueras, que será la cabeza de lista después de que el ex consejero Jaume Giró decidiera no presentarse a las primarias de la formación.

La dirección del partido aprobó las listas en una reunión este viernes y el Consejo Nacional las tendrá que ratificar. Así mismo, el secretario general de Demòcrates y nuevo diputado del Parlamento, Antoni Castellà, será la cabeza de lista para el Senado. Junts ha llegado a un acuerdo de coalición para el 23-J con Demòcrates de Catalunya y Moviment d’Esquerres de Catalunya.

Junts ha avisado en varias ocasiones que no tienen intención de ir a Madrid a “salvar a España de la ultraderecha, sino a trabajar por la independencia de Cataluña”. Tanto la presidenta del partido, Laura Borràs, como la cabeza de lista, Míriam Nogueras, han dejado entrever que no tienen muchos incentivos para investir a Pedro Sánchez en el caso de que de los votos de Junts dependa evitar un gobierno de PP y Vox en el estado español.

Listas de Junts para Tarragona, Girona y Lleida

El expresidente del Puerto de Tarragona, Josep Maria Cruset Domènech, será la cabeza de lista de Junts para el Congreso por Tarragona, escoltado por la diputada del Parlamento Irene Negre Estorach y la exdirectora general de la Autonomía Personal y la Discapacidad, Montserrat Vilella y Cuadrada. El exalcalde de Montblanc, Josep Andreu Domingo, será la cabeza de lista para el Senado por la demarcación.

En Girona, Junts ha elegido a la exalcadesa de la ciudad, Marta Madrenas, como número 1. La acompañarán el exsenador Josep Maria Cervera y la exregidora de Blanes Monica Rabassa. El exsenador Joan Bagué será el cabeza de lista para el Senado por la demarcación. El exsecretario de Movilidad y Logística, Isidre Gavín, será el cabeza de lista para el Congreso por Lleida y la exsenadora Mayte Rivero Segalàs encabeza la lista para el Senado por la demarcación.