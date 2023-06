Junqueras descarta donar suport als socialistes a la Diputació de Barcelona

El president d’Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha assegurat aquest dilluns que no donaran suport als socialistes perquè presideixin la Diputació de Barcelona. Junqueras s’ha mostrat molt ferm amb la seva posició i ha reiterat la voluntat d’entendres amb el conjunt independentista per arribar a un acord: “No votarem una presidència socialista a la Diputació de Barcelona. No ho avalarem. Estem disposats a entendre’ns amb el conjunt de l’independentisme. Ho hem demostrat sempre”, afirma amb contundència.

Aquestes declaracions arriben després que el candidat juntaire a Barcelona, Xavier Trias, hagi avalat un possible pacte de Junts amb el PSC perquè els socialistes obtinguin la presidència de la Diputació. En aquest sentit, Junqueras creu que és un error que un partit independentista “regali” la presidència de la Diputació de Barcelona al PSC i avisa que podrien repetir l’estratègia de Collboni per aconseguir l’alcaldia de la capital catalana, és a dir, l’entesa amb els comuns i el Partit Popular. Una estratègia molt similar a la que va fer servir l’exalcaldessa barcelonina Ada Colau el 2019 amb Manuel Valls.

Pere Aragonès i Salvador Illa al Parlament / ACN

Junqueras defensa que des d’ERC volen que el màxim nombre de diputacions tinguin a partits independentistes al capdavant. A hores d’ara, els republicans han pactat amb el PSC per aconseguir la majoria i governar a la Diputació de Tarragona i a la de Lleida. Tot i que en aquests dos casos els de Junqueras han agafat la mà dels socialistes per aconseguir la presidència, Junqueras ha volgut posar l’exemple de l’acord fallit entre Xavier Trias i Ernest Maragall a Barcelona per reflectir la possible entesa independentista.

Retrets entre Junts i ERC

Tot i que avui Junqueras ha allargat la mà al partit de Borràs i Turull, les dues principals forces independentistes s’han llençat retrets mutus durant els últims dies per la falta d’entesa a les Diputacions de Tarragona i Lleida. Fins ara hi governava una coalició independentista, però el gir de guió ha apartat a Junts del control de la presidència.