ERC i PSC pacten a les diputacions de Tarragona i Lleida

Nou gir polític després de les passades eleccions del 28 de maig. ERC no renova la coalició amb Junts a les diputacions de Tarragona i Lleida que ha governat els últims quatre anys i pacta amb el PSC per entomar el proper mandat. La presidència de les dues diputacions recauria en mans del partit republicà. A Tarragona Esquerra lidera amb 9 diputats de província, als quals els segueixen els vuit dels socialistes i els vuit de Junts. L’objectiu a llarg termini del pacte a la diputació tarragonina és “blindar-se de dinàmiques d’àmbit nacional” en les quals les dues forces discrepen.

Per altra banda, a Lleida el liderat sí que se l’endú Junts amb 10 diputats provincials i el segueix el partit republicà amb vuit. El tercer lloc l’ocupa el PSC amb quatre. Per poder desbancar Junts de la capdavantera de la diputació lleidatana, ERC ha arribat a un acord amb els socialistes, Unitat d’Aran i Pacte Local.

Tot i que en tot moment ha estat possible revalidar el pacte independentista, ERC ha optat per decantar-se cap als socialistes fruit de la mala relació entre el partit de Laura Borràs i Jordi Turull i Esquerra. Una relació que s’ha vist tocada també arran de les negociacions de Junts en altres punts del territori en les quals han exclòs la força republicana d’arribar al poder. Ara bé, aquest acord amb els socialistes arriba després que Junts oferís a ERC compartir el govern a les diputacions, però els republicans no els donessin cap resposta al respecte. On sí que governaran plegats és a la Diputació de Girona, en la qual van arribar a un acord per unir forces la setmana passada.

El president del Govern, Pere Aragonès | ACN

Bona representació democràtica a Tarragona

Des d’Esquerra asseguren a través d’un comunicat que aquest pacte a la diputació tarragonina és positiu, ja que “vertebren una bona part de la representació democràtica de la demarcació”. Un comunicat en el qual també detallen els dotze punts sobre els quals estructuren els pròxims quatre anys de mandats, entre els quals en destaca la voluntat que Tarragona sigui un far per les comarques del sud de Catalunya i l’objectiu de desenvolupar l’àrees metropolitanes del territori

Uns objectius continuistes a Lleida

Per altra banda, a la Diputació de Lleida els objectius que s’han marcat amb aquest pacte entre republicans i socialistes són continuistes. A l’acord per governar a la diputació al qual hi ha tingut accés El Món, els diversos partits asseguren que un dels seus objectius pel mandat entrant és repoblar les comarques de la zona de Lleida, els Pirineus i l’Aran.