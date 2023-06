Retrets entre Junts i ERC per la falta d’acord a les diputacions

ERC i el PSC han arribat a un acord aquesta tarda per governar conjuntament a la Diputació de Tarragona i a la de Lleida, una notícia que no ha tingut una bona rebuda entre les files de Junts, el tercer partit en discòrdia que lluitava per liderar en aquestes dues diputacions. Els últims quatre anys el govern ha estat de coalició independentista, i ara, després del pacte entre els republicans i els socialistes, la dinàmica ha canviat. Arran de la publicació oficial de l’acord, ERC i Junts han donat peu a una picabaralla en la qual s’acusen mútuament de la falta d’acord a les diputacions de Tarragona i Lleida.

Totes dues formacions coincideixen a dir que van oferir un pacte per repartir-se la presidència d’aquestes institucions, de tal manera que la de Tarragona fos per als republicans i la de Lleida per a Junts, però no es posen d’acord en qui el va rebutjar a qui. Per una banda, des de Junts asseguren que van ser els republicans els qui van desestimar la proposta, però des d’ERC asseguren tot el contrari, que el partit de Laura Borràs i Jordi Turull va tancar la porta a aquesta opció.

Les propostes que havien posat sobre la taula, però que no han arribat a bon port, consistien en un format 2+2, és a dir, dividir-se la presidència a les dues diputacions cada dos anys de tal manera que mentre ERC governés a Tarragona, Junts ho fes a Lleida. Es tracta d’un acord “sense concretar” al qual van arribar tots dos partits després de reunir-se a Ginebra la setmana passada, però que, com s’ha fet evident aquesta tarda, no es va arribar a tancar.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, parlant amb el president del grup parlamentari de Junts, Albert Batet, abans de començar el ple / ACN

Renuncia independentista

Descontents amb els resultats del pacte amb els socialistes a les diputacions, des de Junts lamenten que ERC no els hagi tingut en compte per unir forces i que hagi deixat de banda l’objectiu de refer la unitat independentista. Així ho detallen en un comunicat: “Des de Junts creiem que aquells acords que depenen exclusivament de les direccions nacionals haurien d’anar encaminats a refer la unitat independentista, en la línia del front comú proposat pel president Aragonès”, asseguren. Insisteixen, també, que no és la primera vegada que els passa, però ressalten que “seguiran ferms” en el seu objectiu.