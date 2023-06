Guanyem, Junts i ERC fan un pas més per governar a Girona

S’acosta el dia assenyalat per investir els alcaldes de cada municipi després de les eleccions del passat 28 de maig, i a Girona cada vegada està més perfilat qui serà el batlle de la ciutat. Guanyem, Junts i ERC han fet un pas més i perfilen un tripartit per investir Lluc Salellas (Guanyem) alcalde. Un pacte que encara no s’ha materialitzat, però que segons afirmen des de Guanyem només falta aclarir-ne “els serrells” de cara aquest dissabte 17 de juny -dia límit per investir-.

Segons detallen, els equips de negociació s’han reunit diverses vegades d’ençà de les eleccions i ja han elaborat un document amb 60 propostes sobre les quals treballar. Ara bé, un dels punts ferms del pacte és que Salellas sigui l’alcalde de Girona durant tot el mandat, és a dir, durant els pròxims quatre anys. En aquest sentit, el candidat cupaire es mostra satisfet de què es pugui donar un pacte construït entre tres forces diferents a la ciutat, un pacte que ell considera que neix a partir dels “grans consensos de ciutat, des de la generositat”.

Per a Salellas, si acaben sumant esforços, la unió de Guanyem, ERC i Junts constituirien “el govern més sòlid de les últimes dècades”, un govern que disposaria d’una àmplia majoria al ple amb 17 dels 27 regidors.

Els caps de llista per al 28-M dels partits amb representació a l’Ajuntament de Girona. D’esquerra a dreta, Camino Fernández (Cs); Lluc Salellas (Guanyem Girona); Gemma Geis (JxCat); Sílvia Paneque (PSC), i Quim Ayats (ERC) / ACN

Junts contradiu la versió dels cupaires

Ara bé, mentre que Guanyem assegura que s’han fet grans progressos per arribar a un acord a tres bandes, des de la candidatura de Gemma Geis (Junts) desmenteixen la versió dels cupaires i asseguren que encara veuen “lluny” un acord per resoldre l’alcaldia de Girona. Des de la candidatura de Geis afirmen amb contundència que “en cap moment hi ha hagut converses ni negociacions a tres bandes” entre Guanyem, ells i ERC, i subratllen que, tot i que han avançat en alguns punts amb la formació de Salellas, encara queden molts temes per parlar i debatre abans de consolidar un acord de govern. Una idea que es contraposa completament a l’afirmació dels cupaires que només queden per polir els “serrells” de l’acord.