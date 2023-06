Investiguen un cas de xenofòbia en una discoteca de Sant Quirze

Els Mossos d’Esquadra investiguen dos porters d’una discoteca de Sant Quirze del Vallès per no deixar entrar a diverses persones al local on treballen per motius xenòfobs. La Unitat Central de Delictes d’Odi i Discriminació (UCDOD) de la Comissaria General d’Informació els ha citat a declarar acusats d’un delicte contra els drets fonamentals i les llibertats públiques. La policia catalana ha iniciat la investigació arran de tres denúncies, dues de noies i una d’un noi, per racisme i xenofòbia.

En totes tres denúncies, els afectats relataven que els porters de la discoteca no els deixaven entrar al local segons la seva procedència o el seu color de pell. Els fets que investiguen els Mossos, però, no van tenir lloc fa relativament poc, sinó que van passar a finals del 2021 i durant l’any passat, el 2022. Un dels altres fets que ha agreujat les acusacions cap als dos controladors d’accés, a banda del racisme que han aconseguit provar des de la policia, és que es van negar a entregar un full de reclamacions cap a la discoteca quan les víctimes d’aquest racisme els hi van demanar. Tot i que sembli un acte menor, el fet de no proporcionar un full de reclamacions quan es demana suposa un delicte.

Una dona protesta contra el racisme / EP

Discriminació a Barcelona

Malauradament, els casos de discriminació, sigui el motiu que sigui, són força freqüents en l’àmbit de l’oci nocturn. A hores d’ara els Mossos també investiguen un cas d’aquestes característiques a Barcelona. Segons el cos de policia de Catalunya, dues persones no haurien deixat entrar una persona invident acompanyada d’una amiga seva i del seu gos pigall a l’interior d’un local de la capital catalana. En aquest cas, però, les persones denunciades no eren porters sinó dues persones que regentaven el local. Segons afirma la víctima i corroboren els testimonis, recollits pels Mossos, se’ls va negar l’entrada perquè està prohibit entrar amb gossos dins l’establiment. El problema, però, és que els gossos pigall poden accedir en aquesta mena de locals sense cap inconvenient.