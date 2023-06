Investigan un caso de xenofobia en una discoteca de Sant Quirze del Vallès

Los Mossos d’Esquadra investigan dos porteros de una discoteca de Sant Quirze del Vallès por no dejar entrar a varias personas al local donde trabajan por motivos xenófobos. La Unidad Central de Delitos de Odio y Discriminación (UCDOD) de la Comisaría General de Información los ha citado a declarar acusados de un delito contra los derechos fundamentales y las libertades públicas. La policía catalana ha iniciado la investigación a raíz de tres denuncias, dos de chicas y una de un chico, por racismo y xenofobia.

En las tres denuncias, los afectados relataban que los porteros de la discoteca no les dejaban entrar al local según la suya procedencia o el suyo color de piel. Los hechos que investigan los Mossos, pero, no tuvieron lugar hace relativamente poco, sino que pasaron a finales del 2021 y durante el año pasado, el 2022. Uno de los otros hechos que ha agraviado las acusaciones hacia los dos controladores de acceso, además del racismo que han conseguido probar desde la policía, es que se negaron a entregar una hoja de reclamaciones hacia la discoteca cuando las víctimas de este racismo se la pidieron. A pesar de que parezca un acto menor, el hecho de no proporcionar una hoja de reclamaciones cuando se pide supone un delito.

Discriminación en Barcelona

Desgraciadamente, los casos de discriminación, sea el motivo que sea, son bastante frecuentes en el ámbito del ocio nocturno. A estas alturas los Mossos también investigan un caso de estas características en Barcelona. Según el cuerpo de policía de Cataluña, dos personas no habrían dejado entrar una persona invidente acompañada de una amiga suya y de su perro guía en el interior de un local de la capital catalana. En este caso, pero, las personas denunciadas no eran porteros, sino dos personas que regentaban el local. Según afirma la víctima y corroboran los testigos, recogidos por los Mossos, se les negó la entrada porque está prohibido entrar con perros dentro del establecimiento. El problema, pero, es que los perros lazarillo pueden acceder en este tipo de locales sin ningún inconveniente.