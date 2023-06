Els Mossos volen fer treballar els seus ‘prejubilats’

Els Mossos d’Esquadra tenen un problema greu de gestió i manca de personal a les sales de comandament. És a dir, els centres on la Policia de la Generalitat rep les comunicacions i emergències i des d’on avalua i ordena els diferents operatius. Un problema que s’incrementa de cara l’estiu, arran del turisme, per exemple, en les sales de comandament de l’àrea de Barcelona i la de Reus, que cobreix una zona que inclou la Costa Daurada. Una càrrega de treball que no permet als agents i efectius destinats ni a gaudir de dies propis o recuperar les hores acumulades. D’aquí que s’ha plantejat la possibilitat de cridar a files els efectius del cos que es troben en segona activitat, això és, aquells que es troben en una situació administrativa especial per raó de l’edat o per disminució de les condicions físiques o psíquiques. En l’argot policial, serien els prejubilats del cos.

Davant de la manca d’efectius, es va celebrar una reunió entre els comandaments responsables de les sales i els sindicats el passat 23 de maig per abordar possibles solucions. En aquest context, es va posar sobre la taula aplicar un nou horari a les sales –segons un estudi que contempla fins a tres possibilitats–, la creació d’un centre de comandament de sales i posar comandaments en segona activitat a fer funcions en aquestes sales. Una manera de “garantir efectius” i racionalitzar les hores extraordinàries.

Sobretot comandaments d’escala intermèdia

Segons expliquen l‘SPC i USPAC, sindicats participants en la trobada, van demanar com s’havia previst “reforçar amb més comandaments les diferents sales”. La resposta va ser que “s’ha fet un plantejament general”, sobretot davant la falta de “comandaments d’escala intermèdia”, en aquestes sales. De fet, n’hi ha tres que es troben en una situació especialment sensible en el torn de nit: la de l’extensa i molt poblada Regió Policial Metropolitana Sud, la de Barcelona i la de Reus –que atén la regió policial del Camp de Tarragona–, a més d’altres que generalment tenen problemes per trobar des de caporals fins a caps de torn regionals.

La situació neguiteja fins al punt que els comandaments han muntat una taula de treball amb la Comissaria General Tècnica i la Comissió Permanent de Segona Activitat (Copsa) per tal que els membres de l’escala intermèdia, executiva o superior puguin “fer funcions addicionals no operatives dins les sales de comandaments”. “Incorporar caporals i comandaments en segona activitat per fer suport i reforçar amb tasques de supervisió i gestió”, apunten fonts coneixedores de la reunió. La solució de buscar en el rebost d’efectius seria una solució tot i que els sindicats interpreten que el problema va molt més enllà perquè “no hi ha un correcte dimensionament de les sales”. Un fet que genera “grans sobrecàrregues de treball”. Fonts d’Interior, avisen que aviat hi haurà més problemes amb la segona activitat perquè en un termini d’entre vuit i deu anys gairebé el 60% del cos podrà estar en segona activitat. “Som els mateixos pràcticament que el 2012, però hi havia menys caps i menys despatxos”, alerten des dels sindicats.

Una de les sales de Comandament dels Mossos d’Esquadra al Complex Egara/Mossos

Pendents de la reestructuració

Les sales de comandament, a més, estan pendents de l’aplicació del nou decret d’estructura del cos que estableix un “nou model”. El projecte preveu la creació de la “figura del centre de comandaments de sales, que estarà a la Prefectura del cos i serà la que coordinarà la dependència orgànica de totes les sales”. En resum, aquesta figura ha “d’homogeneïtzar el protocol de treball per tal que totes les sales tinguin els mateixos procediments, mitjans i canals”. L’objectiu és “estandarditzar els protocols” per ser més eficient en el conjunt i, sobretot, per si les circumstàncies ho demanen que una sala pugui reforçar una altra.

Per altra banda, el servei també pateix per racionalitzar els horaris dels efectius. De fet, els comandaments asseguren que han fet un “estudi” que proposa fins a tres models diferents d’horaris que es traslladaran a la Prefectura. Un model que calcula les “jornades i franges horàries amb més càrrega de treball” i que garanteixi disposar de prou efectius per complir amb el servei en cada moment.

Precisament, aquest és un punt del qual els sindicats es malfien per la manca de transparència sobre “el mínim d’agents que es necessiten per garantir el funcionament correcte d’un torn de treball”. El silenci sobre aquesta xifra impedeix, per exemple, concedir permisos perquè no es pot comprovar si s’està per sobre de la quantitat mínima dels agents. Per tant, els sindicats exigeixen saber la xifra i el “criteri” amb què es determinarà el mínim d’agents. De tota manera, els comandaments ja han deixat entreveure que no és “fàcil en període d’estiu” poder admetre totes les peticions de permisos.

Hores extres i torns de nit

En aquest context, hi ha debat a hores d’ara sobre si es poden fer torns de nit voluntaris en aquestes sales, i s’ha generat cert estira-i-arronsa fins que no s’ha resolt que es pot cobrir aquest torn de manera voluntària. Un dels aspectes polèmics és sobre el repartiment de les hores extraordinàries. Els sindicats demanen més transparència a l’hora de seleccionar el personal que pot fer hores extres, per tal de garantir un sistema més equitatiu. De fet, hi ha una queixa constant sobre el que consideren que és opacitat d’aquest sistema de repartiment de les hores extres.