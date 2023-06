Neguit als Mossos d’Esquadra per la falta d’agents per fer seguiments

No hi ha prou mossos d’esquadra per fer seguiments i vigilàncies. Aquesta és una de les principals queixes dels responsables de la poderosa Comissaria General d’Informació (CGINF) de la policia de la Generalitat, actualment en mans de l’intendent Carles Hernàndez, excap de la Brigada Mòbil dels Mossos d’Esquadra. El neguit el van expressar a la Prefectura de la policia catalana, als mateixos responsables del Departament d’Interior i als sindicats en una reunió d’alt nivell específica sobre la Comissaria d’Informació, celebrada el passat 19 de maig al complex Egara, el quarter general del cos. La queixa, però, no només era per la manca d’efectius, sinó per la falta de formació d’un bon gruix dels agents que han de portar a terme aquestes tasques especialitzades i indispensables en la feina de la CGINF.

La trobada també va servir per mirar d’endreçar un dels punts calents d’aquesta comissaria: la gran acumulació d’hores extraordinàries dels agents. Una situació que sembla que pot anar per llarg perquè, segons fonts coneixedores de la reunió, “no tenen res previst per reduir-les”. Per altra banda, la comissaria també està pendent de les ordres que comportin canvis en el nou disseny que contempla el nou decret d’estructura del cos. Precisament, un nou decret que divendres passat ja va tenir les primeres conseqüències, amb canvis rellevants en comissaries regionals i generals. Ara per ara, els comandaments d’Informació estan pendents de l’autorització de Prefectura per poder començar a utilitzar les noves nomenclatures que estableix l’ús del terme “Àrea” en comptes del terme “Unitat”.

El cap de la Comissaria General d’Informació, l’intendent Carles Hernàndez, condecorat per la Guàrdia Civil a la Festa patronal de la Guàrdia Civil a Catalunya 11/10/2022 / Mireia Comas

No hi ha lliures designacions

Els comandaments operatius de la CGINF estan inquiets i força preocupats pel personal que tenen disponible en una de les funcions més habituals, delicades i precises que tenen, les vigilàncies i els seguiments. El neguit s’incrementa, segons fonts participants en la reunió, perquè es va constatar que “ara per ara no hi ha cap notícia per fer nomenaments de lliure designació a les diferents unitats d’informació”. És a dir, que no s’han fet crides per captar nous membres ni oferiments de places. És a dir, procediments de relleu i recanvi que permetin agafar efectius que provinguin d’altres unitats o que permetin mobilitat entre diferents comissaries.

“El que s’està reclamant des de fa temps és un procés de selecció per a vigilància i seguiments, a més de la formació dels companys que estan al grup de vigilància i seguiments actualment i que no disposen d’aquesta formació”, lamenten des de la CGINF. “A hores d’ara no tenim cap informació sobre com preveuen arreglar aquest problema”, comenten les mateixes fonts. Per la seva banda, els portaveus dels principals sindicats policials -USPAC, SPC i SAP- consultats per El Món ressalten que és un problema massa habitual a la policia catalana la manca d’efectius, i més ara amb la regulació de la segona activitat. “Falta gent a tot arreu”, comenten els portaveus dels sindicats. “Hi ha massa gent als despatxos i poca al carrer”, afegeixen.

Dos agents d’informació de paisà acompanyats d’agents de la BRIMO en la detenció d’un pressumpte gihadista/Arxiu

Massa hores acumulades

Un altre dels retrets dels responsables de la CGINF a la Prefectura i al mateix Departament d’Interior és l’excés d’hores acumulades. Ara per ara, el total són 241.211 hores, és a dir, unes 459 hores extres fetes per agents. “No tenen res previst per reduir-les, més enllà de concedir tots els permisos que es demanin dins les possibilitats operatives de la comissaria”, remarquen les mateixes fonts. Tot i això, recorden que hi ha un pla general per aturar l’acumulació d’hores i estabilitzar les que tenen. Un pla que fa quatre anys que funciona, que no afegeix hores, però tampoc en resta.

Precisament, i seguint el fil de la manca d’efectius, els comandaments dels analistes i espies dels Mossos estan a l’espera de com afecten els canvis del nou decret d’estructura del cos. I no només del canvi d'”unitat” a “àrea”, una qüestió nominal, sinó del nombre d’efectius i les necessitats que tingui cadascuna. Encara s’ha de delimitar quines tindran cap i sotscap d’àrea, o en quines les dues funcions se centraran en el mateix comandament. La solució que s’albira és que “cada comandament traslladarà les necessitats que tinguin a la comissaria i en funció d’aquestes s’estructurarà cada àrea”.