Albiol demana als Mossos que marxin d’un conflicte amb ocupes per encarregar-se’n ell

Xavier García Albiol torna a estar al centre de la polèmica per la seva croada personal contra les ocupacions a Badalona. El candidat del PP a les pròximes municipals va demanar a una patrulla dels Mossos d’Esquadra que marxés d’un conflicte veïnal per una ocupació al barri de Bonavista per encarregar-se’n ell mateix. La policia catalana havia acudit al carrer Ros i Güell per les denúncies creuades entre ocupes i veïns el passat 26 d’abril cap a les 20.30. En arribar a l’immoble, els agents van trobar Albiol i un regidor del PP reunits amb els veïns de la finca contraris a l’ocupació.

Albiol ha negat en declaracions a l’Agència Catalana de Notícies que es fes passar per una autoritat per fer marxar els Mossos i ha defensat que els agents van marxar un cop van acabar la seva feina. L’informe dels Mossos, en canvi, assegura que, quan la patrulla va respondre a la trucada d’una veïna, Albiol els va dir que marxessin, que ell es feia càrrec de la situació. Els agents van escriure literalment que davant de l’edifici hi havia “l’alcalde de Badalona i un regidor”, una descripció que Albiol atribueix a un “error de transcripció” i diu que no es va ni presentar a la patrulla. “Ni a Badalona, ni a Catalunya ni a Espanya no hi ha ningú que no sàpiga quin càrrec tinc”, diu.

L’exalcalde de Badalona, Xavier García Albiol, presenta una guia antiokupacions / ACN

Era la segona vegada que Albiol visita l’immoble i tenia previst tornar-ho a fer aquest dijous. Segons el seu relat, quan va arribar els veïns eren al carrer i hi havia força tensió perquè una veïna afirmava que un dels ocupes, una família amb fills, l’havia amenaçat. Poc després la presumpta autora de les amenaces va sortir de l’edifici i va començar una discussió entre les dues dones. La veïna amenaçada va trucar els Mossos, mentre que els ocupes van denunciar els veïns per haver tallat l’aigua del pis. Sempre segons la versió d’Albiol, quan els agents van arribar es va produir un segon enfrontament que els agents van gestionar i, un cop es van calmar els ànims, va dir a la patrulla que ja podia marxar, que ell es quedava amb els veïns per continuar amb la reunió.