Els Mossos neutralitzen l’home atrinxerat en una masia de Les Llosses

Després d’una bona estona els Mossos han neutralitzat un home que s’havia atrinxerat aquest dimecres al matí a l’interior d’una masia de Les Llosses, al Ripollès, després de disparar amb una arma de cacera carregada de perdigons al propietari de la casa. En aquesta intervenció del cos de policia de la Generalitat, un dels agents que hi ha participat ha resultat ferit lleu. Segons han explicat veïns de la zona, el detingut i la víctima, un jove de 20 anys, eren veïns de la mateixa finca, Can Frontanyà. Veïns, però no amb les mateixes condicions, ja que afirmen que l’home que s’ha atrinxerat aquest matí vivia d’ocupa des de feia anys en una propietat de la finca

Segons afirmen fonts policials, abans d’irrompre a l’interior del pis, els Mossos han establert un diàleg amb l’atrinxerat per tal d’intentar que sortís pel seu propi peu, però no s’ha mostrat receptiu. Per aquest motiu, els agents del Grup Especial d’Intervencions (GEI) han optat per entrar per la força i neutralitzar-lo. Durant l’operació, l’home ha obert foc contra els Mossos i n’ha ferit a un que ha estat traslladat fins a l’hospital més proper.

Membres dels mossos i del SEM a l’accés que porta a Can Frontanyà la masia de les Lloses on han ocorregut els fets / ACN

Tot i que encara no s’han aclarit del tot el motiu dels fets, els primers indicis apunten que l’home i la víctima haurien discutit a primera hora del matí per un tema relacionat amb l’habitatge on vivia. Segons expliquen veïns de la zona el jove atrinxerat havia de rebre l’ordre de desnonament de la masia pròximament. Preocupat per la seva imminent situació, l’home ja havia amenaçat prèviament al propietari de la casa amb matar-lo si el feia fora.

Bon coneixement de la zona

El rebombori ocasionat per l’atrinxerament ha causat molta expectació entre els veïns de la zona. Entre especulacions pels motius, els habitants del poble han coincidit en el fet que el millor per poder detenir a l’home ha estat que es tanqués a l’interior del pis del propietari, ja que asseguren que coneixia molt bé la zona i hagués pogut fugir sense problemes.