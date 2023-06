Brussel·les insta als estats a descobrir si l’espionatge està “justificat”

El comissari de Justícia, Didier Reynders, insta als estats a tenir molt clar que l’espionatge estigui “genuïnament justificat” per qüestions de seguretat nacional per tal que no respectar la llei europea. De fet, assegura que aquest és “el problema real” de casos com el ‘Catalangate‘. Així ho ha afirmat Reynders aquest dimecres al matí durant un debat al Parlament Europeu sobre Pegasus, en el qual ha volgut posar especial èmfasi que “una restricció al dret a la privacitat i a la protecció de dades no pot estar justificada sota la seguretat nacional”, és a dir, que no es poden retallar les llibertats individuals restringint el dret a la privacitat dels ciutadans a la lleugera al·legant que és necessari per qüestions que afecten la seguretat de la nació.

En aquest sentit, Reynders també ha volgut insistir que els estats s’han d’excusar constantment sota aquest paraigua per tal de “no aplicar la llei europea”. Es tracta d’un tema que ha estès una forta desconfiança entre els ciutadans i ha creat barreres d’entesa cap als estats. Per aquest motiu, el comissari de Justícia demana que totes les autoritats competents investiguin a fons tots els casos d’espionatge per aclarir els fets i, d’aquesta manera, revertir la situació per “recuperar la confiança” perduda amb la ciutadania: “És essencial que aquestes autoritats facin plenament ús de tots els seus poders per examinar de manera profunda les al·legacions de violacions de drets en aquest àmbit”, recalca.

La ponent del comitè del Parlament Europeu sobre Pegasus, Sophie In’t Veld, i el president del comitè, Jeroen Lenaers, en una roda de premsa per la votació al ple de les recomanacions.

Crítiques per la falta d’actuació

De la mateixa manera que el comissari de Justícia insta als estats a tenir clars els motius de l’espionatge, la ponent del comitè de l’Eurocambra sobre Pegasus, Sophie In’t Veld, ha volgut carregar contra Brussel·les per la falta d’acció davant l’espionatge i els exigeix que donin una resposta ràpida davant l’espionatge, ja que considera que no s’està tractant el tema amb tota la serietat que es mereix. “No fa la sensació que la Comissió Europea cregui que és una crisi de la democràcia i l’estat de dret”, ha etzibat aquest matí. La ponent del comitè ha lamentat que cap dels països que s’han vist implicats en casos d’espionatge amb programaris com Pegasus hagi “aclarit” els casos ni “s’hi hagi fet justícia”, una inacció que per a In’t Veld està destruint la democràcia.